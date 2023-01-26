Fort Solis — это научно-фантастическая игра в жанре приключенческого триллера от третьего лица, разрабатываемая студией Fallen Leaf в партнерстве с компанией издателем Black Drakkar Games. Во время кампании мы оказываемся на марсианской базе, которую будем исследовать, по пути выясняя причины пропажи персонала и цели строительства этого объекта.
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События разворачиваются в будущем, в котором человечество уже построило исследовательскую станцию на Марсе. Мы будем играть за инженера Джека Лира, прибывшего в форт Солис после получения сигнала тревоги.
Добравшись до объекта, герой видит заброшенный комплекс, но вскоре все меняется. По ходу исследования форта, Лири раскрывает страшную правду, задачи для которых был сооружен аванпост и тайну исчезновения работников.
Геймплей проекта фокусируется на исследовании обширной территории, которая поделена на девять локаций. Можно посетить каждый из этих объектов, передвигаясь по марсианской планете или забравшись в подземелье.
По ходу прохождения мы понемногу раскрываем историю, а дальнейшие события зависят от наших действий и решений. Во время перемещения по комплексу мы часто будем участвовать в динамичных сценах.
Оказывается, аванпост не пустой, и обычная экспедиция превращается в жестокую борьбу за выживание.
В графическом плане все выглядит довольно хорошо. Одно из самых больших достоинств игры - это поистине звездный актерский состав.
Здесь можно услышать голос Роджера Кларка (озвучил Артура Моргана в RDR 2) или Троя Бейкера (Джоули из The Last of Us).
Выход запланирован на 2ой квартал 2023 года.