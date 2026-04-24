Входящий в структуру Ростеха холдинг «Росэл» разработал и уже запустил ИИ-платформу ShokinGPT, ориентированную на оптимизацию работы с документами и данными. Благодаря этой системе время поиска информации сокращается на 80%, что позволяет экономить от 3 до 5 рабочих часов в день на одного сотрудника промышленного предприятия.

ShokinGPT может работать внутри IT-среды конкретного предприятия без подключения к интернету. Данная система зарегистрирована в Роспатенте. Решение реализовано по принципу мультиагентной системы, в которой задействован набор специализированных цифровых помощников. У каждого из них своя задача: от подготовки документации до обработки данных. Все эти модули объединены в единую систему.

В ИИ-платформу интегрированы инструменты для работы с различными приложениями, планируется постепенно расширять функционал системы на базе разработанной архитектуры. Первые тестирования системы научно-производственным предприятием «Исток» показали сокращение нагрузки на отделы, которые занимаются повторяющимися операциями. Одна из задач, с которой успешно справилась новая система, — автоматическое распределение заявок технической поддержки.

В холдинге «Росэл» подчеркнули, что платформа ориентирована конкретно на практические задачи отечественных предприятий и государственных структур. По сути, это специализированная языковая модель, то есть решение не предназначено для использования повсеместно. Модель учитывает отраслевую терминологию, регламенты, техническую документацию и особенности управления промышленными активами.