Продемонстрирвоаная на выставке «Иннопром» беспилотная система амфибийного типа рассчитана на перевозку грузов до 700 кг на труднодоступных территориях, включая Арктику и Дальний Восток.

Российский Центр автономных роботизированных систем (АО «ЦАРС») впервые публично продемонстрировал новую разработку — беспилотную систему амфибийного типа «Меридиан». Проще говоря, это гидросамолет или летающая лодка. На проходящей в Узбекистане выставке «Иннопром» на стенде производителя был выставлен макет аппарата в масштабе 1:5.

Источник: АО «ЦАРС»«Меридиан» разрабатывался специально для обеспечения логистики в отдаленных и труднодоступных для другого вида транспорта регионов, в том числе в арктической зоне и на Дальнем Востоке. Также БПЛА может выполнять другие задачи — экологический мониторинг окружающей обстановки в течение всего года, несмотря на погодные условия. Аппарат реализован по классической аэродинамической схеме: нижняя часть корпуса (фюзеляжа) выполнена в форме лодки. Ему не нужна длинная взлетно-посадочная полоса, он может взлетать и приземляться на небольших грунтовых участках и водной поверхности. Согласно «ЦАРС», БПЛА является первым российским гидросамолётом-беспилотником такого типа.

Заявленная грузоподъемность не превышает 700 кг при объёме грузового отделения 5,5 м3. Аппарат работает благодаря роторно-поршневому двигателю РПД-СА мощностью 400 л.с. «Меридиан» может находиться в воздухе 11 часов; без груза дальность полета составляет 2 000 км, с загрузкой на 50% - 1 200 км. После незначительной модификации (у аппарата модульная конструкция) «Меридиан» также может выполнять поисково-спасательные операции. Полеты осуществляются как автономно (причем без использования GPS/ГЛОНАСС), так и с помощью дистанционного управления.