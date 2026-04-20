Его полет можно будет наблюдать невооруженным глазом, такая возможность выпадает раз в 5000 лет: огромный астероид пролетит над восточной частью России.

13 апреля 2029 года огромный астероид Апофис пролетит мимо Земли на исключительно близком расстоянии. Он пролетит ниже многих искусственных спутников – на расстоянии примерно 32 000 км. Его можно будет увидеть невооруженным глазом, в том числе и в России, сообщил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев. При этом, лучше, конечно, воспользоваться биноклем или телескопом за наблюдением полета этого небесного тела, уточнил астроном.

Считается, что такая возможность выпадает раз в 5000 лет. По словам Язева, лучше всего астероид будет видно в восточной части России около «Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой». Предположительно, при благоприятных погодных условиях окно наблюдений будет с 22:00 до полуночи, с пиком яркости около 22:35. Сергей Язев ожидает, что Апофис будет сиять как яркая звезда третьей величины. Его яркость достигнет 3,1–3,3 звездной величины, то есть он будет сиять примерно, как звезды в ковше Большой Медведицы.

Диаметр астероида составляет приблизительно 375 метров. Объект такого размера, пролетающий так близко к Земле, — исключительно редкое событие. По различным оценкам, это происходит раз в 1500–5000 лет. Поэтому для любого любителя астрономии такая возможность представится лишь раз в жизни.

Обнаруженный в 2004 году, Апофис вызвал всемирную обеспокоенность: первоначальные расчеты его траектории полета предполагали возможное столкновение с нашей планетой. Отсюда и его название, происходящее от древнеегипетского божества хаоса. Однако последующие наблюдения исключили любую опасность столкновения, по крайней мере, на протяжении столетия. В настоящее время Апофис классифицируется как «потенциально опасный астероид» не потому, что он представляет реальную угрозу, а из-за его размеров и близкого расположения.

В России «разрабатывается концепция миссии, которая позволит достичь астероида к 2029 году, используя малые космические спутники». Цель — пролететь мимо объекта, провести детальные исследования и изучить астероид на месте.

Европейское космическое агентство также рассматривает возможность миссии к Апофису. Миссия под названием RAMSES (Rapid Apophis Mission for Space Safety) должна стартовать в 2028 году и провести детальные наблюдения за астероидом до и во время пролёта.

НАСА, в свою очередь, планирует, что зонд OSIRIS-APEX приблизится к Апофису в июне 2029 года. Это тот же космический аппарат, который в 2023 году доставил образец с астероида Бенну. Также планируется коммерческая миссия Apophis EX от ExLabs.