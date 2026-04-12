Зумеры (люди, родившиеся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов) сомневаются в положительном влиянии ИИ на учёбу или работу и всё больше осознают недостатки этой технологии.

Для многих людей инструменты ИИ давно стали частью повседневной жизни. Однако недавний опрос, проведённый американской аналитической и консалтинговой компанией Gallup, показывает, что доверие к новой технологии среди «поколения Z» заметно снизилось за последний год.

Согласно определению исследовательского центра Pew Research Center, к «поколению Z» относятся люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год. Это означает, что многие из них выросли, когда уже были инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT. Использование этих инструментов стало для них второй натурой — не только для написания текстов или проведения исследований, но и для решения личных вопросов, выходящих далеко за рамки рабочей сферы.

Опрос, проведённый Gallup, в котором приняли участие 1572 человека в возрасте от 14 до 29 лет, показал, что более половины зумеров (51 процент) используют генеративный ИИ как минимум раз в неделю, а 22 процента — ежедневно. Однако первоначальный энтузиазм заметно поутих. Растёт скептицизм в отношении технологии.

Большинство респондентов не считают, что ИИ способствует развитию креативности или критического мышления, а скорее видят в этой технологии фактор, в первую очередь, вредный для обучения. На рабочем месте многие также считают, что риски перевешивают преимущества, и работа, выполняемая с помощью ИИ, встречает меньше доверия, чем задачи, выполняемые исключительно людьми.

В 2025 году 36 процентов респондентов заявили, что они с энтузиазмом относятся к ИИ. К 2026 году эта цифра упала до 22 процентов среди «поколения Z». Доля тех, кто возлагает надежды на эту технологию, за тот же период снизилась с 27 до 18 процентов. В то же время резко возросло негативное отношение: если в 2025 году гнев по отношению к ИИ испытывали лишь 22 процента опрошенных, то сейчас эта цифра выросла до 31 процента.

Согласно исследованию, отношение к ИИ тесно связано с частотой его использования. Ежедневные пользователи технологией выражают более позитивные взгляды, но их энтузиазм также значительно снизился по сравнению с прошлым годом.