Vicinity предназначена для выполнения второй орбитальной миссии компании в 2027 году и в будущем может использоваться как полноценный космический аппарат

Компания Albedo анонсировала новую спутниковую платформу, способную работать на сверхнизкой околоземной орбите (в англоязычной научной литературе для таких орбит принято название VLEO — Very Low Earth Orbit). Это унифицированная базовая часть космического аппарата служит «каркасом» для установки полезной нагрузки, позволяя размещать различные аппараты на одной основе.

Изображение: albedo.comНовая спутниковая платформа, получившая название Vicinity, предназначена для выполнения второй орбитальной миссии компании в 2027 году. Она призвана развить успех первой миссии компании — Clarity-1, запущенной в марте 2025 года, — за счет добавления развертываемых солнечных батарей, модернизированного программного обеспечения для полетов и собственной электроники.

Albedo ожидает, что Vicinity сможет обеспечить пиковую мощность 3 кВт и среднюю орбитальную мощность около 400 Вт. Vicinity сможет вместить полезную нагрузку до одной тонны. Платформа рассчитана на пятилетнюю эксплуатацию на орбите на высоте 320 км. Albedo рассчитывает, что пространство ниже низкой околоземной орбиты станет все более ценным по мере перегрузки орбиты и того, как клиенты начнут использовать преимущества, которые может предложить более близкое расположение.

Многие мощные полезные нагрузки выигрывают от более близкого расположения: полезной нагрузке, летящей на высоте 600 км, потребуется в 16 раз больше энергии, чем той, которая летит на высоте 300 км.

Полеты на очень низкой околоземной орбите, ниже пояса Ван Аллена, также обеспечивают защиту от радиационного воздействия на орбите.

Спутники встречают на своем пути меньше мусора, который им приходится обходить, и меньше проблем с утилизацией по окончании срока службы. Albedo планирует самостоятельно профинансировать первый полет Vicinity, но генеральный директор Тофер Хаддад ожидает, что спрос вскоре после этого возрастет — как со стороны оборонных, так и коммерческих заказчиков.