Гибридная новинка Honor Yhemi Choice MouseBuds Pro сочетают в себе два практичных гаджета в одном устройстве

Honor представила компактную компьютерную мышь, которая также служит зарядным и переносным футляром для беспроводных наушников. Наушники хранятся под магнитной выдвижной крышкой на верхней части мыши. Идея заключается в том, чтобы они были быстро доступны, когда это необходимо, например, для видеозвонка.

Встроенные наушники имеют полуоткрытую конструкцию, то есть им не требуются силиконовые амбушюры, что обеспечивает высокий уровень комфорта даже при длительном ношении. Несмотря на открытую конструкцию, наушники оснащены активным шумоподавлением (ANC) для снижения окружающего шума в офисах или кафе. Звук передается на наушники либо в «режиме приемника» через мышь, либо напрямую через Bluetooth-соединение с устройством вывода. Первый вариант предназначен для использования с компьютером, второй — для использования наушников со смартфоном в дороге.

Мышь питается от встроенного аккумулятора емкостью 1000 мАч, который, как утверждается, обеспечивает до 30 дней работы при обычном использовании, и заряжается через порт USB-C. Вес мыши составляет 78 грамм без наушников и 88 грамм с ними. Наушники Honor Yhemi Choice MouseBuds Pro продаются напрямую на сайте производителя по цене 100 евро.