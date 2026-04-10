Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) первыми в мире разработали уникальную технологию протезирования. Благодаря ей удалось создать эндопротез голеностопного сустава, который может «расти» вместе с организмом. Первая операция по установке данного медизделия прошла успешно.

Изображение: нейросеть freepikОперация прошла НМИЦ онкологии им. Блохина в Москве: эндопротез был установлен 5-летнему ребёнку. Искусственный имплант предназначен для полной или частичной замены голеностопного сустава. Он восстанавливает подвижность конечности. Разработка очень важна для обеспечения качества полноценной жизни несовершеннолетних пациентов.

Сообщается, что разработка таких эндопротезов технологически очень сложна вследствие особенностей анатомии детей. Ученым удалось сделать механизм компактным, при этом сохранив силу телескопического удлинения. Директор института Андрей Николаенко напомним, что инженеры во всем мире не могли решить основную проблему при изготовлении таких медизделий — сохранение мощности механизма при уменьшении его размеров. Российские разработчики справились с этой задачей.

Успешно протестированная технология означает прорыв в медицине: теперь врачи могут сохранять конечность маленького пациента (в случае редких заболеваний), при этом установленный эндопротез будет расти вместе с организмом. В НМИЦ онкологии им. Блохина отметили, что голеностопный сустав является одной из самых сложных зон для протезирования. Проведенная российскими врачами операция стала первой не только в России, но и в мире.

Врачи заявляют, что после реабилитации походка пациента не будет ничем отличаться от походки здорового человека. Также сообщается, что повторная операция не понадобится, поскольку размер импланта можно корректировать с помощью внешней магнитной системы по мере взросления пациента.