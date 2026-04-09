Новая версию операционной системы для iPhone призвана увеличить безопасность устройств и устранить серьезные уязвимости.

Apple выпустила небольшое обновление для iPhone. iOS 26.4.1, среди прочего, исправляет одну серьезную ошибку. Оно также добавляет дополнительный уровень безопасности по умолчанию для всех iPhone. Обновление не включает никаких новых функций.

Недавно ошибка вызывала проблемы с синхронизацией iPhone с iCloud. Это приводило к тому, что данные из некоторых приложений не синхронизировались. Эта ошибка исправлена в обновлении iOS 26.4.1.

С последним обновлением iOS функция «Защита от кражи устройств» теперь включена по умолчанию для всех iPhone, используемых предприятиями. Apple уже включила функцию «Защита от кражи устройств» по умолчанию для всех личных iPhone с обновлением iOS 26.4.

Функция «Защита от кражи устройств» находится в настройках в разделе «Face ID и пароль». При включении этой функции безопасности конфиденциальные функции и настройки можно изменить только с помощью биометрической аутентификации и с задержкой по времени.

Это включает, например, изменение пароля Apple ID или отключение службы определения местоположения «Найти телефон». Если за пользователем следят во время ввода PIN-кода, злоумышленники не смогут легко изменить важные для безопасности настройки в случае кражи устройства. Обновления можно установить в настройках в разделах «Общие» и «Обновление ПО». В зависимости от модели iPhone, установка обновления может занять до получаса.

Следующее крупное обновление iOS 26.5 ожидается в начале мая. Первые бета-версии уже доступны. Судя по всему, это обновление добавит несколько новых функций для пользователей iPhone в ЕС. Эти функции в первую очередь касаются совместимости с другими устройствами, необходимыми в Европе.