Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Apple выпустила обновление iOS 26.4.1 для исправления багов в iPhone
Новая версию операционной системы для iPhone призвана увеличить безопасность устройств и устранить серьезные уязвимости.

Apple выпустила небольшое обновление для iPhone. iOS 26.4.1, среди прочего, исправляет одну серьезную ошибку. Оно также добавляет дополнительный уровень безопасности по умолчанию для всех iPhone. Обновление не включает никаких новых функций.
Изображение: нейросеть freepik
Недавно ошибка вызывала проблемы с синхронизацией iPhone с iCloud. Это приводило к тому, что данные из некоторых приложений не синхронизировались. Эта ошибка исправлена в обновлении iOS 26.4.1.

С последним обновлением iOS функция «Защита от кражи устройств» теперь включена по умолчанию для всех iPhone, используемых предприятиями. Apple уже включила функцию «Защита от кражи устройств» по умолчанию для всех личных iPhone с обновлением iOS 26.4.

Функция «Защита от кражи устройств» находится в настройках в разделе «Face ID и пароль». При включении этой функции безопасности конфиденциальные функции и настройки можно изменить только с помощью биометрической аутентификации и с задержкой по времени.

Это включает, например, изменение пароля Apple ID или отключение службы определения местоположения «Найти телефон». Если за пользователем следят во время ввода PIN-кода, злоумышленники не смогут легко изменить важные для безопасности настройки в случае кражи устройства. Обновления можно установить в настройках в разделах «Общие» и «Обновление ПО». В зависимости от модели iPhone, установка обновления может занять до получаса.

Следующее крупное обновление iOS 26.5 ожидается в начале мая. Первые бета-версии уже доступны. Судя по всему, это обновление добавит несколько новых функций для пользователей iPhone в ЕС. Эти функции в первую очередь касаются совместимости с другими устройствами, необходимыми в Европе.

#apple #iphone #ios
Источник: 9to5mac.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter