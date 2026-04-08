Газета The New York Times ранее написала, что после года исследований обнаружила настоящего изобретателя биткоина: это британский криптограф Адам Бэк.

Журналист The New York Times Джон Каррейру потратил более года на анализ известных работ Сатоши Накамото (изобретатель биткоина, Bitcoin), а также тысяч сообщений из трёх списков рассылки по криптографии, действовавших в период с 1992 по 2008 год. В результате была создана база данных из 134 308 сообщений от 620 человек, которые могли бы быть Сатоши Накамото.

Изображение: нейросеть freepikТри независимых анализа стиля письма пришли к одному и тому же выводу: стиль письма Адама Бэка наиболее близок к стилю Сатоши Накамото. Один из анализов выявил 325 различных ошибок в расстановке дефисов в текстах Сатоши. Бэк допустил 67 из них, в то время как второй по сходству кандидат — только 38.

Кроме того, газета отметила, что Бэк уже описал почти все основные функции биткоина в списках рассылки Cypherpunks в период с 1997 по 1999 год, примерно за десятилетие до публикации «белой книги» первой криптовалюты. Время публикации также вызывает вопросы: когда Сатоши объявил о биткоине в конце 2008 года, Бэк прекратил общение на форумах. Он не говорил публично о биткоине до июня 2011 года, через шесть недель после исчезновения Сатоши.

Бэк отверг эти предположения, в том числе в интервью BBC. По словам криптографа, он действительно «был одним из первых пользователей, уделявших большое внимание позитивному влиянию криптографии, конфиденциальности в интернете и электронных денег на общество». Однако, Бэк не является Сатоши.

Он объясняет сходство текстов предвзятостью анализа. Из-за многочисленных сообщений в списке рассылки Cypherpunks он статистически чаще появляется в поисковых запросах, связанных с электронными деньгами. Оставшиеся доказательства из New York Times, по его словам, представляют собой «совокупность совпадений и схожих формулировок от людей со схожим опытом и интересами». Бэк отказался обнародовать ключевые метаданные электронной почты, которые могли бы подтвердить его заявления.

Личность Сатоши Накамото — это не просто академический вопрос. Тот, кто скрывается за псевдонимом, всё ещё может контролировать биткоин-кошелек, содержащий более миллиона BTC стоимостью около 70–78 миллиардов долларов. Теоретически Сатоши является одним из самых богатых людей в мире.