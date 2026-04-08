В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) озвучили космические цели России на ближайшие 50 лет.

Глава Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Олег Кононенко рассказал о планах развития космической программы России на ближайшие десятилетия. Отечественная космонавтика в долгосрочной перспективе ставит перед собой амбициозные цели и готова в полной мере конкурировать с зарубежными космическими агентствами.

Олег Кононенко уверен, что Россия уже налаживает развитие технологий для миссий в дальний космос. Соответственно, отечественные специалисты смогут осуществить пилотируемую миссию на Марс в течение следующих 50 лет.

Ещё одна возможная цель — достижение пояса астероидов. Данная область Солнечной системы расположена между орбитами Марса и Юпитера. В этом регионе огромное количество небесных объектов неправильной формы — малых планет и пыли.

Глава ЦПК напомнил, что наша страна впервые покорила космос, запустив спутник на орбиту. Также именно СССР осуществил первый полёт человека в космос и выход в открытое пространство. Кононенко назвал подготовку российских космонавтов одной из лучших в мире. Действует уникальная программа реабилитации космонавтов после продолжительных миссий.

Данный срок — 50 лет — считается вполне реальным, поскольку требуется создать необходимые для длительного путешествия к Марсу системы жизнеобеспечения и радиационной защиты, а также разработать новые двигательные установки.

Кононенко не озвучил конкретные разрабатываемые решения, однако подчеркнул, основа для прорыва уже имеется. В более краткосрочной перспективе в планах России отправить посадочный модуль к Венере для выполнения различных исследовательских задач. Миссия стартует до 2036 года, а станция проработает в экстремальных условиях два часа.

Между тем ранее стало известно, что Россия планирует выстроить план работы по освоению Луны сразу на десятилетия вперёд — вплоть до 2060 года. В программе планируется задействовать роботов и привлечь частный бизнес. А к 2032 году планируется создать прототип лунной АЭС мощностью 5 кВт. Ранее сообщалось, что запуск миссий «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесли. Теперь их планируют на 2032–2036 годы.