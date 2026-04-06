В Минцифры отметили, что в обсуждениях данной инициативы участвуют представители некоторых регионов, где могут провести пилотный запуск технологии.

Министерство цифрового развития (Минцифры) и крупнейшие участники рынка, предоставляющие услуги по временному пользованию самокатов, рассматривают возможность использования «Госуслуг» для верификации арендаторов. Соответствующие технологии прорабатывают операторы аренды самокатов: Whoosh, «Юрент» и «Яндекс», сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В настоящее время верификация арендаторов электросамокатов и велосипедов действует в Москве через ресурс mos.ru. Число аварий за последний год с участием электросамокатов в столице заметно снизилось, отмечает РБК. Минцифры обсуждают возможность внедрения идентификации по всей стране. Сообщается, что с помощью такой меры можно будет точно определять возраст пользователя. Всё это призвано «повысить безопасность на дорогах», а также гарантирует снижение количества неправомерного использования сервисов.

В ведомстве отметили, что в обсуждениях данной инициативы принимают участие представители ряда регионов. Именно там планируется осуществить пилотный запуск программы верификации через «Госуслуги». Идентификация через ЕСИА уже работает во многих онлайн-сервисах, напоминают в Минцифре: «Яндексе», «Авито», Ozon, VK и Wildberries.

Собеседник РБК отметил, что внедрение инициативы может означать некоторые юридические трудности для участников рынка. Операторам нужно будет пройти некоторые процедуры. Минцифры обязуется оказать методологическую и консультативную поддержку участником рынка каршеринга.