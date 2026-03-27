«Ростелеком» тем временем отметил рост запросов россиян на установку стационарных телефонов.

В эпоху повсеместного распространения смартфонов и высокоскоростного интернета стационарные телефоны кажутся технологическим анахронизмом. К 2026 году их популярность значительно снизилась, однако эти аппараты постепенно возвращаются в российские дома. Об этом в частности заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

26 марта состоялся съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Михаил Осеевский в кулуарах мероприятия отметил рост спроса в России на установку стационарных телефонов. Конкретные статистические данные Осеевский не озвучил, однако заметил, что такими проверенными средствами связи готовы пользоваться «многие очень уважаемые люди».

Глава «Ростелекома» отметил, что россияне массово подают заявки на подключение домашней телефонии. Сообщается, что такое средство связи должно быть дома на всякий случай. Для многих людей стационарный телефон также представляет собой определенный уровень надежности — в отличие от мобильных телефонов, не нужно беспокоиться о силе сигнала или заряженной батарее. По словам Осеевского, стационарный телефон «должен быть в каждом доме», как, например, огнетушитель.

Примечательно, что в корпоративной сфере тенденция на подключение к домашней телефонной сети наблюдается уже несколько лет. По данным Росстата, как сообщает media.mts.ru, в стране зарегистрировано не менее 17,4 млн городских квартир с домашним телефоном, в Москве — 2 млн около. Предположительно, для многих россиян стационарный телефон символизирует стабильность и безопасность, а также простоту использования, что крайне важно для тех, кто не очень уверено себя ощущает в мире новых технологий.