Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Компания Remondo представила концепцию спутника PAIS для детализированных снимков Земли
Израильский космический стартап утверждает, что разработал технологию для создания детализированных снимков Земли (с разрешением около 30 см) с малых спутников.

Израильский стартап Remondo представил планы создания космического аппарата для дистанционного зондирования Земли. Спутник призван предоставлять клиентам изображения с разрешением менее 30 см с низкой околоземной орбиты по доступным ценам.

Визуализация спутника. Изображение: RemondoВместо того чтобы увеличивать разрешение за счет создания большего зеркала или более мощного оптического датчика, компания изобрела Partial Aperture Imaging System (PAIS), то есть «систему формирования изображения с частичной апертурой». В спутнике используется круглая конструкция из меньших зеркал, модулятор света и система кодирования для создания цифровых изображений высокого разрешения.

Может быть интересно

В производстве спутника используются дешевые материалы. Remondo рассчитывает, что в итоге получится аппарат в два-три раза дешевле, чем альтернативные модели с полной апертурой. По словам генерального директора Идо Приэля, компания считает, что в конечном итоге сможет построить, эксплуатировать и запустить каждый спутник за 2 миллиона долларов или меньше.

«Главным препятствием на этом рынке всегда была стоимость», — сказал Приэль изданию Payload.

По его словам, «можно иметь спутник с низким разрешением по низкой цене», но рынок чаще интересуется в более высоком разрешении. Компания протестировала свою технологию в лаборатории. Однако настоящее испытание технологии наступит, когда Remondo запустит свой первый спутник на орбиту в середине 2027 года, а второй — позже в том же году. Благодаря венчурному финансированию и многочисленным грантам от израильского правительства, Remondo привлекла 20 миллионов долларов для поддержки этих демонстраций.

Конечная цель компании — создать группировку из примерно 32 спутников, чтобы обеспечить глобальное покрытие Земли. Приэль объяснил, что получение изображений с разрешением более 30 см с орбиты открывает возможности для применения методов разведки и наблюдения, которые сегодня существуют только в области аэрофотосъемки или наземных систем. Спутник Remondo сможет даже обнаруживать людей с орбиты.

#технологии #космос #земля #спутник #remondo
Источник: payloadspace.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti сравнили в 13 актуальных играх
3
Китайские модули DDR5 продаются по цене на уровне подорожавших мировых аналогов
3
Энтузиаст протестировал RTX 3080 10 ГБ совместно с Ryzen 7 7800X3D в ряде популярных игр
1
Модифицированная RTX 5090 с дополнительным разъёмом 12V-2x6 прогорела в двух местах
17
Tom's Hardware назвали лучшие блоки питания для ПК мощностью от 650 до 1600 Вт в феврале 2026 года
+
Пользователи обнаружили возможную причину расплавления 16-контактных разъёмов питания видеокарт
+
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
+
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
25
Galaxy S26 получит интеграцию ИИ Perplexity в One UI 8.5
+
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
1
Несколько владельцев БП MSI заметили, что жёлтые штекеры 12V-2x6 самопроизвольно выходят из гнезда
+
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
В Тамбове строится завод инерциальных навигационных систем для новых пассажирских самолётов
+
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
5
Dell зафиксировала 16-контактный разъём RTX 5070 Ti при помощи металлического крепежа
1
Grand Theft Auto 6 для Xbox может стоить 124 доллара
+
PCGH назвали три оптимальные видеокарты для 4K-гейминга
4
Недорогие MacBook с процессорами серии «A» могут потеснить Windows-ноутбуки массового сегмента
+
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
3
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
1

Популярные статьи

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
7
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
100
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
22
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
4
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
41
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
10
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1

Сейчас обсуждают

Garthar
02:39
Раньше это когда? На дорогах до сих пор есть машины 60-70х годов. При этом практически нет 2000 года выпуска ибо все сгнили давно. У отца фиат 55 уно 1983 года спокойно ездил до 2008 года, потом был п...
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
3vova1vova2
02:38
я покурить успел 😂пока ждал ответ
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
02:36
Угораю все летаем мощнее ПК мне мощнее и не надо в будущем только видуху сменю на более мощную типа 6090 или 7090ti проца все равно хватит.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
02:33
вот отмазка пошла... а ну ка скажи сокет супер 7, для чего использовался?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
02:31
Ростелеком тормозит оптиволокно.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
02:30
ой долго отвечаешь... алиса с ии тормозит?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
02:28
Также был даже 386х и много амудэ. но больше не буду на амудэ собирать. как в бухаешь кучу денег. а в бенчах калл аж стыдно смотреть.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
32Влад32
02:28
Адекватные люди поняли это уже давно.
«Известия»: В Госдуме сообщили о критическом состоянии теплосетей в ряде регионов России
3vova1vova2
02:26
да мне пофиг твое видео, я компы с 1995 года собираю
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
02:24
тебе даже видео покажешь скажешь вранье. так что пасись барашек амудэ
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter