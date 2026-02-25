Израильский космический стартап утверждает, что разработал технологию для создания детализированных снимков Земли (с разрешением около 30 см) с малых спутников.

Израильский стартап Remondo представил планы создания космического аппарата для дистанционного зондирования Земли. Спутник призван предоставлять клиентам изображения с разрешением менее 30 см с низкой околоземной орбиты по доступным ценам.

Визуализация спутника. Изображение: Remondo

Вместо того чтобы увеличивать разрешение за счет создания большего зеркала или более мощного оптического датчика, компания изобрела Partial Aperture Imaging System (PAIS), то есть «систему формирования изображения с частичной апертурой». В спутнике используется круглая конструкция из меньших зеркал, модулятор света и система кодирования для создания цифровых изображений высокого разрешения.

В производстве спутника используются дешевые материалы. Remondo рассчитывает, что в итоге получится аппарат в два-три раза дешевле, чем альтернативные модели с полной апертурой. По словам генерального директора Идо Приэля, компания считает, что в конечном итоге сможет построить, эксплуатировать и запустить каждый спутник за 2 миллиона долларов или меньше.

«Главным препятствием на этом рынке всегда была стоимость», — сказал Приэль изданию Payload.

По его словам, «можно иметь спутник с низким разрешением по низкой цене», но рынок чаще интересуется в более высоком разрешении. Компания протестировала свою технологию в лаборатории. Однако настоящее испытание технологии наступит, когда Remondo запустит свой первый спутник на орбиту в середине 2027 года, а второй — позже в том же году. Благодаря венчурному финансированию и многочисленным грантам от израильского правительства, Remondo привлекла 20 миллионов долларов для поддержки этих демонстраций.

Конечная цель компании — создать группировку из примерно 32 спутников, чтобы обеспечить глобальное покрытие Земли. Приэль объяснил, что получение изображений с разрешением более 30 см с орбиты открывает возможности для применения методов разведки и наблюдения, которые сегодня существуют только в области аэрофотосъемки или наземных систем. Спутник Remondo сможет даже обнаруживать людей с орбиты.