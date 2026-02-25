Израильский стартап Remondo представил планы создания космического аппарата для дистанционного зондирования Земли. Спутник призван предоставлять клиентам изображения с разрешением менее 30 см с низкой околоземной орбиты по доступным ценам.Вместо того чтобы увеличивать разрешение за счет создания большего зеркала или более мощного оптического датчика, компания изобрела Partial Aperture Imaging System (PAIS), то есть «систему формирования изображения с частичной апертурой». В спутнике используется круглая конструкция из меньших зеркал, модулятор света и система кодирования для создания цифровых изображений высокого разрешения.
В производстве спутника используются дешевые материалы. Remondo рассчитывает, что в итоге получится аппарат в два-три раза дешевле, чем альтернативные модели с полной апертурой. По словам генерального директора Идо Приэля, компания считает, что в конечном итоге сможет построить, эксплуатировать и запустить каждый спутник за 2 миллиона долларов или меньше.
«Главным препятствием на этом рынке всегда была стоимость», — сказал Приэль изданию Payload.
По его словам, «можно иметь спутник с низким разрешением по низкой цене», но рынок чаще интересуется в более высоком разрешении. Компания протестировала свою технологию в лаборатории. Однако настоящее испытание технологии наступит, когда Remondo запустит свой первый спутник на орбиту в середине 2027 года, а второй — позже в том же году. Благодаря венчурному финансированию и многочисленным грантам от израильского правительства, Remondo привлекла 20 миллионов долларов для поддержки этих демонстраций.
Конечная цель компании — создать группировку из примерно 32 спутников, чтобы обеспечить глобальное покрытие Земли. Приэль объяснил, что получение изображений с разрешением более 30 см с орбиты открывает возможности для применения методов разведки и наблюдения, которые сегодня существуют только в области аэрофотосъемки или наземных систем. Спутник Remondo сможет даже обнаруживать людей с орбиты.