Пилот Red Bull Дарио Коста совершил один из самых впечатляющих трюков на сегодняшний день, посадив самолет на движущийся поезд. После этого пилоту удалось снова поднять воздушное судно в воздух. Zivko Edge 540 совершил высокоточную посадку на грузовой поезд, двигавшийся со скоростью 75 миль в час (65 узлов). Данный проект был осуществлен в Турции, сообщает Aaeropace Gglobal News (AGN).

Изображение: нейросеть freepik

Компания Red Bull, известна своими масштабными маркетинговыми проектами. В рамках проектов реализуются экстремальные воздушные гонки (Red Bull Air Race) и уникальные трюковые шоу, продвигающие бренд через сверхманевренные самолеты. Одним из этих трюков и был продемонстрированный маневр по посадке самолета на движущийся поезд.

Дарио Коста управлял спортивным самолетом, который имеет чрезвычайно короткую дистанцию взлета и посадки. Посадка состоялась в воскресенье, 15 февраля. Коста приземлился на последний контейнер поезда. Затем он снова взлетел с того же контейнера.

Филиппо Барберо, авиационный консультант проекта, добавил, что «наиболее важным аспектом было выравнивание самолета с поездом, поэтому точность должна была быть абсолютной». Подготовка к трюку началась еще два года назад, когда инженерные и летные команды Red Bull разработали симуляции для моделирования посадки. Движущаяся платформа была протестирована в Хорватии при поддержке Rimac Automobili.

Red Bull заявила, что посадочная поверхность «оставалась вне поля зрения пилота на протяжении всего полета из-за угла снижения самолета и движения поезда». Без визуального планирования ему пришлось полагаться только на свою подготовку и навыки, чтобы совершить фактически слепую посадку.