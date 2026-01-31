В новом AirTag (Apple выпустила продукт на этой неделе) изменилось больше, чем можно было предположить.

На этой неделе Apple неожиданно выпустила новое поколение своих Bluetooth-трекеров AirTag. Новая версия, внешне идентичная старой, может похвастаться большей дальностью действия Bluetooth для отслеживания на близком расстоянии благодаря новому чипу. Звуковой сигнал также стал громче, что облегчает обнаружение AirTag по звуку.

Источник: скриншот с Youtube-канала Joseph TaylorТеперь первые тестировщики разобрали AirTag и обнаружили, что изменения в аппаратной части более масштабны, чем предполагалось в первоначальном анонсе. Ключевое отличие касается микроконтроллера.

Новый чип NRF52840 заменяет своего предшественника и устраняет известную уязвимость безопасности в первом поколении AirTag. Материнская плата также стала значительно тоньше, а разъемы для батареи и контрольные точки были переработаны. Акустическая катушка стала больше, чем в предыдущей модели, что позволило увеличить громкость.

Увеличение использования клея в новой модели особенно заметно. Если магнит динамика на оригинальном AirTag можно было относительно легко удалить, то теперь он приклеен намертво.

Ютубер Джозеф Тейлор (Youtube-канал Joseph Taylor) предполагает, что это может быть мерой против взлома. В старой версии AirTag можно было отключить звук, удалив магнит. Если бы кто-то стал следить за кем-то с помощью этого модифицированного AirTag, устройство больше не издавало бы звукового предупреждения.

Остальное осталось неизменным. Батарея по-прежнему представляет собой сменную батарейку-таблетку CR2032 со сроком службы более года. Новый чип Ultra Wideband второго поколения уже используется в современных моделях iPhone и Apple Watch. Один AirTag стоит около 40 долларов.

