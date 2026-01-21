Президентский самолет вернулся на базу после взлета из-за неисправности. После посадки на базе Эндрюс глава Белго дома пересел на Boeing C-32A ВВС США.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) вылетел во вторник вечером, 20 января, в Швейцарию на запасном самолете. Самолет Air Force One, следовавший в Европу, вернулся на авиабазу недалеко от Вашингтона из-за неисправности электроники.

Во вторник вечером Белый дом объявил, что «после взлета экипаж AF1 (Air Force One) обнаружил незначительную неисправность электроники». В ведомстве добавили, что AF1 вернулся на авиабазу Эндрюс в качестве меры предосторожности.

Сообщается, что через час президент и его команда продолжили свой путь в Швейцарию на другом самолете. Судя по всему, речь идёт о Boeing C-32A – варианте двухмоторного реактивного самолета 757, используемого ВВС США. Самолет Air Force One благополучно приземлился на базе в Мэриленде вскоре после 23:00 по местному времени.

«Я думаю, президент Трамп опоздает примерно на три часа», – сказал министр финансов США Скотт Бессент в ответ на вопрос о проблемах с Air Force One.

Трамп должен выступить перед мировыми лидерами, собравшимися на Всемирном экономическом форуме, в среду, 21 января. Из-за его возвращения на базу прибытие президента в Швейцарию было отложено. Ожидается, что он выступит на форуме в 16:30 мск.

Накануне, во вторник вечером, Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: «Америка будет хорошо представлена в Давосе – мною».