Программное обеспечение для автономного вождения вскоре будет предлагаться только по подписке

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что программное обеспечение Full Self-Driving (FSD) от производителя электромобилей будет доступно только по ежемесячной подписке, начиная с 14 февраля. Маск поделился новостью через свой микроблог X, не предоставив дополнительных подробностей. В настоящее время функция может быть активирована в Европе за единовременную плату в размере 7500 евро. В США уже предлагается альтернативная подписка за 99 долларов в месяц. Будущая цена подписки в Европе пока неизвестна. Однако ожидается, что она составит от 89 до 99 евро в месяц. Автомобили Tesla. Источник изображения: REUTERSFSD — это система помощи, требующая внимания водителя и, при необходимости, его вмешательства. В последние годы система неоднократно подвергалась критике за игнорирование правил дорожного движения и, в некоторых случаях, за создание опасных ситуаций. Система также подвергается критике из-за проблем, возникающих при взаимодействии машины с окружающей средой.