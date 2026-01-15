Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН призвал не доверять непроверенной информации, которую распространяют околонаучные интернет-каналы

В последние дни в сети распространяется информация о приближении к Земли астероида CE2XZW2. Сообщается, что его диаметр оценивается в 10-20 метров. Некоторые эксперты заявили, что тело упадет на Землю. Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН опровергла эту информацию в своем официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что открытый 14 января астероид CE2XZW2 может врезаться в Землю. Такие тела, как правило, взрываются в атмосфере планеты. Соответственно, даже если CE2XZW2 войдёт в атмосферу Земли, то до поверхности планеты долетят лишь небольшие обломки. Для сравнения: диаметр Тунгусского метеорита оценивается по-разному, но чаще всего говорят о теле размером от десятков метров до 1 километра; некоторые исследователи называют цифры порядка 30-60 метров.

ИКИ РАН сообщает, что вся информация о возможном падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 не соответствует действительности. Данные сведения распространяются околонаучными интернет-ресурсами, которые не приводят никаких доказательств. Стоит заметить, что NASA и ЕКА также постоянно ищут в космосе астероиды. Однако на телескопических изображениях обычно видны тысячи, если не десятки тысяч световых точек. В случае с CE2XZW2, как пишет ИКИ РАН, информация о траектории полета объекта просто не была проверена.

Астрономы выразили сожаления, что в сети публикуются подобные псевдо-сенсационные новости. Подчеркивается, что для таких громких заявлений необходима тщательная проверка фактов. Напомним, крупные астероиды действительно представляют реальную угрозу для нашей планеты. Европейское и американское космические агентства уже разрабатывают и тестируют зонды, которые могут сбивать потенциально опасные для жизни летающие объекты из космоса до того, как они подберутся слишком близко к Земле.