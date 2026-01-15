Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В ИКИ РАН опровергли сообщения о возможном падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2
Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН призвал не доверять непроверенной информации, которую распространяют околонаучные интернет-каналы

В последние дни в сети распространяется информация о приближении к Земли астероида CE2XZW2. Сообщается, что его диаметр оценивается в 10-20 метров. Некоторые эксперты заявили, что тело упадет на Землю. Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН опровергла эту информацию в своем официальном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что открытый 14 января астероид CE2XZW2 может врезаться в Землю. Такие тела, как правило, взрываются в атмосфере планеты. Соответственно, даже если CE2XZW2 войдёт в атмосферу Земли, то до поверхности планеты долетят лишь небольшие обломки. Для сравнения: диаметр Тунгусского метеорита оценивается по-разному, но чаще всего говорят о теле размером от десятков метров до 1 километра; некоторые исследователи называют цифры порядка 30-60 метров.

ИКИ РАН сообщает, что вся информация о возможном падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 не соответствует действительности. Данные сведения распространяются околонаучными интернет-ресурсами, которые не приводят никаких доказательств. Стоит заметить, что NASA и ЕКА также постоянно ищут в космосе астероиды. Однако на телескопических изображениях обычно видны тысячи, если не десятки тысяч световых точек. В случае с CE2XZW2, как пишет ИКИ РАН, информация о траектории полета объекта просто не была проверена.

Астрономы выразили сожаления, что в сети публикуются подобные псевдо-сенсационные новости. Подчеркивается, что для таких громких заявлений необходима тщательная проверка фактов. Напомним, крупные астероиды действительно представляют реальную угрозу для нашей планеты. Европейское и американское космические агентства уже разрабатывают и тестируют зонды, которые могут сбивать потенциально опасные для жизни летающие объекты из космоса до того, как они подберутся слишком близко к Земле.

#россия #космос #астрономия #земля #астероид
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
3
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
2
Китайский беспилотный транспортный самолет большой дальности Tianma-1000 совершил первый полет
+
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
2
Пентагон интегрирует чат-бот с ИИ Grok в военные системы
+
Welt: Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 неэффективна против «Орешника»
+
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
1
Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
+
Власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран
1
В турецком Измире обнаружена древняя мозайка с символом Соломона возрастом около 1600 лет
2
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
Самая дешевая GeForce RTX 5090 в Германии теперь стоит от 3000 евро
1
В России разрабатывается стратосферный беспилотник-истребитель «Хищник»
1
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
Первый московский концерт Ларисы Долиной в 2026 году столкнулся с низким спросом на билеты
+
Samsung Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26+ на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестированы в Geekbench
+
Core Ultra 9 290K Plus быстрее Ryzen 9 9950X3D до 11% в тестах Geekbench
+

Популярные статьи

16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
16
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
204
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
27
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
1
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
11

Сейчас обсуждают

Диман
07:47
И правильно. в США как принято. ты чуть ли не обязан предоставить дырку для спецслужб. и помалкивать.
Reuters: Китай запрещает своим компаниям использовать американское ПО в сфере кибербезопасности
Диман
07:44
Когда сильно хочется они и токарю 150к+ обещают. а на деле чел приедет дай бог если половину дадут) все бабки всеравно оседают в карманах управляющих а не работяг
Спрос на работников коммунальной сферы вырос более чем в полтора раза за месяц
Роман Крутов
07:34
Лучший вариант не собирать ПК, ибо нужно было раньше думать, а не лицом щелкать. Переплачивать за то, что по факту столько не стоит - это как платить за воздух. Я как чувствовал и пол года назад собра...
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Megard
07:28
Китайцы создали антигвав?! Сомнительно. Скорее всего это окажется большим дирижаблем, все остальное при современных технологиях окажется очень затратным по топливу и обслуживанию двигателей.
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
Димасик
07:07
Нет, ну рамки у них конечно капец, как и цены!)
Портал Android Headlines опубликовал официальные рендеры недорогого смартфона Google Pixel 10a
Kommunist7304
07:06
А какая разница? Имеющийся долг уже давно превышает возможности его хоть когда-нибудь погасить, даже если все доходы тратить только на погашение. Просто в какой-то момент сами себе "простят" его.
NBC News: США могут предложить Дании $700 млрд за Гренладию
Дмитрий Пешнин
07:02
У нас воде бы не 2010, к чему эти обзоры?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Любое Имя
06:56
Звездных войн , насмотрелись?
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
Любое Имя
06:55
То есть ,напичатает 700млд
NBC News: США могут предложить Дании $700 млрд за Гренладию
AlexB77
06:45
Эти чипы появляются в бенчмарках. В январе 2026 будет релиз Panther Lake. Производители ноутбуков массово заявят о выходе в продажу своей продукции
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter