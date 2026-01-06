Известный исследователь межзвездного объекта Ави Леб задался вопросом: если 3I/ATLAS — комета, почему ЦРУ «ни отрицает, ни подтверждает» существование записей о ней

Астроном из Гарварда Ави Леб в новой публикации в своем блоге обратил внимание на освещение загадочной природы аномалий межзвездного объекта 3I/ATLAS. Сообщается, что научная дискуссия о природе этой кометы была официально закрыта представителями НАСА.



Ави Леб отмечает, что до сих пор 3I/ATLAS демонстрировала ряд необъяснимых особенностей по сравнению с известными кометами. Ученый надеялся, что эти загадки вызовут здоровую научную дискуссию о природе 3I/ATLAS.

К аномальным особенностям относятся наличие заметного антихвостового потока, направленного к Солнцу как до, так и после перигелия, геометрическое выравнивание с точностью до 8 градусов между осью вращения 3I/ATLAS на больших расстояниях и направлением к Солнцу, выравнивание с точностью до 5 градусов между орбитальной плоскостью 3I/ATLAS и плоскостью эклиптики, а также преобладание никеля по отношению к железу в газе, который испускает 3I/ATLAS, — что напоминает никелевые сплавы промышленного производства.

Ави Леб удивлен реакцией властей на его исследования аномалий кометы. Он напомнил, что 31 декабря 2025 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) заявило, что не может «ни отрицать, ни подтверждать существование или несуществование записей» об аномалиях, связанных с 3I/ATLAS.

Ави Леб подчеркивает, что ЦРУ считает эту информацию достаточно конфиденциальной, чтобы засекретить её. При этом представители НАСА на пресс-конференции 19 ноября 2025 года однозначно заявили, что 3I/ATLAS — это комета естественного происхождения. Ученый задается логичным вопросом: если бы этот вывод был очевиден для всех в правительстве и академических кругах — как это представили представители НАСА, — то почему ЦРУ считает возможное существование документов, касающихся естественной кометы, достаточно конфиденциальным, чтобы засекретить их?

Профессор приходит к выводу, что некоторые правительственные чиновники хотели убедиться, что 3I/ATLAS не является событием типа «чёрный лебедь», представляющим потенциальную опасность для общества.

Рассмотрение ЦРУ возможности опасности для Земли скрывалось от общественности, чтобы предотвратить панику без веских причин. Это разумная политика для смягчения социальных волнений или нестабильности финансовых рынков в то время, когда реальность события «чёрный лебедь» все еще считается крайне маловероятной.

Чтобы сохранить доверие общественности, ЦРУ предпочло не поднимать тревогу. Фраза «ни подтверждаем, ни опровергаем» — лучший способ скрыть от общественности расследование событий типа «чёрный лебедь», заключает Ави Леб.