Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Китае замечено грузовое судно с системой для запуска беспилотников-невидимок
Недавно обнаруженное таинственное грузовое судно претерпело значительные модификации и теперь на его борту находятся беспилотники.

В конце декабря прошлого года появились изображения таинственного китайского грузового судна, оснащенного 60 вертикальными пусковыми установками для ракет. Пусковые модули были «спрятаны» в контейнерах, размещенных на палубе судна.
Контейнеровоз с дронамиТеперь то же самое судно было замечено с беспилотниками-невидимками, или, по крайней мере, с моделями беспилотников, как сообщает The War Zone. Однако большую часть контейнеров с пусковыми установками для ракет пришлось убрать. Вместо 15 контейнеров, в каждом из которых было по 4 установки, на судне теперь осталось только 6 контейнеров. Оставшиеся контейнеры демонтировали, поскольку, по-видимому, это пространство было необходимо для электромагнитной системы запуска самолетов (EMALS).
Контейнеровоз с дронамиEMALS (электромагнитная система запуска самолетов) — это катапульта для самолетов, которая приводит в движение пусковые сани с помощью индукционного двигателя вместо пара высокого давления. Особенность EMALS на контейнеровозе заключается в ее модульной конструкции. Она состоит из отдельных компонентов, установленных на четырех восьмиколесных грузовиках. Грузовики расположены близко друг к другу, образуя непрерывную взлетно-посадочную полосу.

Однако до сих пор неясно, является ли эта конструкция на самом деле EMALS. Это может быть просто транспортная система для дронов. Аналогичная концепция модульной системы EMALS была представлена этим летом китайской компанией Tiantao Technology. Эта система состоит из четырех секций, каждая с десятью колесами. Неизвестно, представляют ли восьмиколесные грузовики адаптацию или раннюю версию разработки.

Также неясно, какой именно дрон или масштабная модель там может быть. Однако конструкция переднего шасси с тягой, соединяющейся с поверхностью грузовика, предполагает, что это дрон, который можно запускать с помощью авиационной катапульты.

Мобильная система EMALS предназначена исключительно для запуска дрона. Посадка на корабль невозможна. Поэтому система подходит только для дронов, которые либо не могут вернуться (дроны-камикадзе), либо могут приземлиться в море с парашютом, а затем быть подобраны и использованы повторно.

#китай #беспилотники #флот
Источник: twz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
+
Первые тесты DLSS 4.5 показывают улучшенную графику и повышенные требования для старых видеокарт
1
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
5
Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты Radeon RX 9060 XT
2
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
4
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
США покидают 66 международных организаций
4
Американские учёные выявили скрытый сенсорный механизм управления долголетием
2
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
4
Процессоры Intel Core Ultra 300 с графикой Xe3 поступят в продажу 27 января
+
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
Обязательная медиация может быть законодательно включена в процедуру расторжения брака в России
3
Технология DLSS 4.5 требует от старых видеокарт RTX 20 и RTX 30 куда больше ресурсов, чем DLSS 4
+

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
95
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
8
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
6
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
1
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
2
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
+

Сейчас обсуждают

AleksK
15:08
Как говориться гладко было на бумаге да забыли про овраги. Американским нефтяникам нафиг не нужна нефть по 50 баксов
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
swr5
14:51
В четвертых - зеленая какашка от хуанга внутри.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:42
Под тебя я ???? да да да.еще что придумаешь.У меня и 6600 какая то появилась,и тп .ты чертила снова порешь чушь.ты и на конференции был ни раз обоссан прилюдно и тут.твоя судьба стирать потоки мочи с ...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:41
Под меня много кто косит. и ты косил не раз.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:39
Да да да.И терминатор ты был и кер ток знает кто еще.И под вк заходил и под ок заходил.Не пизди,утырок.У тебя,ботовод.куча ников.именно ты зная то и других в том подозреваешь.Вобщем год у тебя будет п...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:39
Глянь сколько моему нику лет. а одно разик.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:37
Тебе ли говорить.Ты уже какой тут ник меняешь ??? Молчи сиди.А машка твоя полотерка на день по два меняла.Он как начнет про глиномесиво ваше любимое ,его и блочат
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:37
Правду сказал ботовод и подтвердил.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:36
Да я проще тебя на череп поссу.Мне на акк пофигу.ты жырная мразь и пи бол -повторяю еще раз.Опустился до того ,что у гомика Маньки -полотера-Маэстро защиту ты просил.ну того обфаршмачили вместе с тобо...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:35
Это выражения выбирай или решил по прощается с акком.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter