Недавно обнаруженное таинственное грузовое судно претерпело значительные модификации и теперь на его борту находятся беспилотники.

В конце декабря прошлого года появились изображения таинственного китайского грузового судна, оснащенного 60 вертикальными пусковыми установками для ракет. Пусковые модули были «спрятаны» в контейнерах, размещенных на палубе судна.

Контейнеровоз с дронамиТеперь то же самое судно было замечено с беспилотниками-невидимками, или, по крайней мере, с моделями беспилотников, как сообщает The War Zone. Однако большую часть контейнеров с пусковыми установками для ракет пришлось убрать. Вместо 15 контейнеров, в каждом из которых было по 4 установки, на судне теперь осталось только 6 контейнеров. Оставшиеся контейнеры демонтировали, поскольку, по-видимому, это пространство было необходимо для электромагнитной системы запуска самолетов (EMALS).

Контейнеровоз с дронамиEMALS (электромагнитная система запуска самолетов) — это катапульта для самолетов, которая приводит в движение пусковые сани с помощью индукционного двигателя вместо пара высокого давления. Особенность EMALS на контейнеровозе заключается в ее модульной конструкции. Она состоит из отдельных компонентов, установленных на четырех восьмиколесных грузовиках. Грузовики расположены близко друг к другу, образуя непрерывную взлетно-посадочную полосу.

Однако до сих пор неясно, является ли эта конструкция на самом деле EMALS. Это может быть просто транспортная система для дронов. Аналогичная концепция модульной системы EMALS была представлена этим летом китайской компанией Tiantao Technology. Эта система состоит из четырех секций, каждая с десятью колесами. Неизвестно, представляют ли восьмиколесные грузовики адаптацию или раннюю версию разработки.

Также неясно, какой именно дрон или масштабная модель там может быть. Однако конструкция переднего шасси с тягой, соединяющейся с поверхностью грузовика, предполагает, что это дрон, который можно запускать с помощью авиационной катапульты.

Мобильная система EMALS предназначена исключительно для запуска дрона. Посадка на корабль невозможна. Поэтому система подходит только для дронов, которые либо не могут вернуться (дроны-камикадзе), либо могут приземлиться в море с парашютом, а затем быть подобраны и использованы повторно.