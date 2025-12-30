29 декабря было подписано соглашение о поставке более 10 000 ракет для пусковой установки Homar-K; ракеты будут производиться в Польше.

Польские военные получат тысячи ракет CGR-080 для пусковой установки Homar-K; впервые эти высокоточные боеприпасы будут производиться в Польше. Исполнительное соглашение между Агентством вооружений и консорциумом, образованным совместным предприятием Hanwha WB Advanced System и Hanwha Aerospace, было подписано 29 декабря в Варшаве в присутствии представителей польского и южнокорейского правительств. Об этом сообщило издание Defense24.



Система Homar-K основана на южнокорейских реактивных системах залпового огня K239 Chunmoo, способных использовать несколько типов управляемых ракет. Системы Homar-K интегрированы с системой управления огнём Topaz на базе шасси Jelcz. Каждая пусковая установка имеет два ракетных блока. В зависимости от используемых боеприпасов, каждый контейнер может нести шесть 239-мм управляемых ракет с дальностью действия 80 км или одну 607-мм управляемую тактическую ракету с дальностью действия 290 км.

Начало поставок запланировано на 2030 год, а завершение – на 2033 год. Контракт предусматривает поставку более 10 000 ракет CGR-080.

Сообщается, что выполнение контракта положит начало производству различных типов ракет для реактивных систем залпового огня Homar-K в Польше, а последующие этапы будут зависеть от завершения первоначального контракта и сотрудничества между польской и корейской оборонной промышленностью. Для выполнения контракта будет построен производственный комплекс, управляемый совместным предприятием, акционерами которого являются WB Electronics и Hanwha Aerospace.