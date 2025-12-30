kosmos_news
Сбербанк впервые предоставил компании по добыче биткоинов кpeдит пoд зaлoг кpиптoвaлюты
Крупнейший российский банк, предоставил первый в истории бизнес-кредит, обеспеченный криптовалютами. Получателем является «Интeлиoн Дaтa», ведущая российская компания по добыче биткоинов.

В рамках «пилотного проекта» Сбербанк впервые протестировал предоставление криптообеспеченных кредитов в России. Первый кредит такого рода получила компания по добыче биткоинов «Интeлиoн Дaтa», которая с 2017 года управляет многочисленными центрами обработки данных в России, а также импортирует и размещает оборудование для майнинга. «Интeлиoн» обслуживает более 1500 клиентов и в 2024 году управляла более чем 35 000 ASIC-майнерами общей мощностью около 300 мегаватт.
Пока ни финансовое учреждение, ни майнинговая компания не раскрыли подробности кредита (сумму и срок), а также тип и количество криптовалюты, использованной в качестве залога. Банк лишь упомянул, что криптовалюта была добыта самой компанией. Поскольку «Интeлиoн Дaтa» считается одним из крупнейших майнеров биткоинов в России, цифровым активом, скорее всего, стал биткоин.

Пилотный проект является позитивным знаком для майнинговой индустрии в России, которая стабильно растет и получает новые модели финансирования за счет таких займов. Тимофей Семёнов, генеральный директор «Интeлиoн Дaтa», описывает проект как «важный практический пример для отрасли» и свидетельство того, что рынок выходит на новый уровень. По словам Семёнова, широкое и эффективное использование криптовалют в качестве залога по кредитам вполне возможно для российской майнинговой индустрии.

Анатолий Попов из Сбербанка убежден, что криптообеспеченные кредиты будут актуальны не только для майнинговых компаний, но и для всех фирм, владеющих цифровыми активами и желающих использовать их в качестве залога, не продавая их. Это в конечном итоге повысит практическую выгоду и институциональное признание биткоина и других криптовалют.

Конкуренты Сбербанка, такие как ВТБ, уже объявили о своем намерении разрешить своим клиентам торговать «реальными криптовалютами». Благодаря этим мерам российский финансовый сектор еще больше открывается для криптовалют и расширяет их использование в качестве инвестиционного инструмента, а теперь и в качестве залога по банковским кредитам.

#россия #криптовалюты #майнинг #сбербанк
Источник: happycoin.club
