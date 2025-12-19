Сайт Конференция
Безвоздушные колеса лунохода успешно прошли испытание на огнестойкость
Южнокорейская исследовательская группа разработала безвоздушное колесо для ровера, способное изменять свой размер и выдерживать экстремальные температуры.

В будущем Луна может стать базой для исследования других планет. Однако прежде чем это произойдет, необходимо исследовать саму Луну. Это сложная задача, поскольку преобладающие там условия представляют собой вызов не только для людей, но и для машин.
Ровер с бескамерными шинами, проезжающий сквозь огонь. Фото: KAISTНапример, разница температур между днем и ночью может достигать 300 °C. Поэтому южнокорейская исследовательская группа разработала безвоздушное колесо для ровера, способное изменять свой размер и выдерживать экстремальные температуры. Первые испытание на огнестойкость прошли успешно. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Robotics.

«Лунные ямы и лавовые трубки представляют собой области, имеющие очень высокую научную и исследовательскую ценность», — говорит Шим Чэ-кён, один из исследователей.

Эти области могут содержать информацию о ранней Солнечной системе. Однако они характеризуются крутыми склонами и обрывами, которые необходимо преодолеть. Это можно сделать благодаря колесу лунохода, изготовленному из эластичной стали, которая обладает особой гибкостью. Данное решение позволит колесу выдержать падение с высоты 100 метров под действием лунной гравитации. На Земле это эквивалентно падению с высоты около 4 метров.

Для разработки колеса исследователи использовали «Мост Да Винчи», спроектированный Леонардо да Винчи. Это конструкция, не требующая клея, поскольку арочная структура фиксирует компоненты на месте. Эластичные стальные полосы должны быть расположены в виде переплетенной спирали.

Это решение также позволяет колесу изменять свой размер. В сложенном виде диаметр колеса составляет 23 сантиметра. Однако его можно увеличить до 50 сантиметров, что позволит роверам преодолевать более крупные препятствия.

Колеса из эластичной стали. Фото: KAIST
Южнокорейские исследователи  интегрировали колеса в ровер и подвергли его различным испытаниям. Например, он проехал через пламя, грязь и каменистую местность. «Это  первая технология, предлагающая решение проблемы преодоления лунных ям и лавовых трубок»,  говорится в исследовании.

Однако, прежде чем роверы смогут когда-нибудь передвигаться по Луне, необходимо решить еще несколько проблем. Например, вопросы, связанные со связью, навигацией и электроснабжением.

#луна #марс #марсоход #луноход
Источник: science.org
