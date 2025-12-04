Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Правительство Индии планирует установить приложение для отслеживания на все смартфоны
Своего рода гео-трекер предназначен для «выявления и сообщения о действиях», которые могут поставить повлиять на кибербезопасность, однако население не в восторге от новой инициативы властей.

Правительство Индии требует от частных компаний предустанавливать приложение для отслеживания «на все мобильные устройства, произведённые или импортированные в Индию». На это у них есть 90 дней. Согласно официальному обоснованию, приложение «Sanchar Saathi» (что означает «партнёр по общению») предназначено для «выявления и сообщения о действиях», которые могут поставить под угрозу кибербезопасность.
Приложение предназначено для предотвращения преступлений, включая кражу и контрабанду телефонов, а также мошенничество в колл-центрах. В Индии используется более миллиарда телефонов, и в прошлом году правительство зарегистрировало 2,3 миллиона инцидентов кибербезопасности. Убытки от мошенничества в 2024 году составили 2,6 миллиарда долларов.

Как сообщает New York Times, план правительства вызвал массовую критику. Приянка Ганди, представительница политической оппозиции, написала в социальных сетях, что «между сообщением о мошенничестве и мониторингом использования мобильных телефонов всеми гражданами Индии — тонкая грань».

Критики премьер-министра Нарендры Моди считают приложение инструментом массовой слежки. Правительство выступило с заявлением 2 декабря. Министр связи Джотирадитья Скиндия заявил, что приложение «совершенно необязательно» и может быть удалено в любой момент.

Однако эксперты по цифровой политике, такие как Нихил Пахва из Нью-Дели, настроены скептически. Первоначальный указ обязывает устанавливать приложение производителей смартфонов, таких как Apple, Samsung и Xiaomi. Согласно указу, они должны будут обеспечить работоспособность приложения при любых обстоятельствах.

Пахва также указывает на потенциальные возможности использования, выходящие далеко за рамки отслеживания местоположения. Поскольку правительство в 2023 году освободило себя от действия Закона о защите персональных данных, нет чётких правовых оснований, запрещающих ему собирать персональные данные.

По данным Reuters, Apple может выступить против планируемого приложения. Американская компания уже конфликтовала с правительством Моди по вопросам конфиденциальности в 2023 году, например, когда предупреждала пользователей iPhone, представляющих оппозицию, о потенциальной «государственной» слежке.

#смартфоны #индия #трекер
Источник: pib.gov.in
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
+
В MWM предположили, что в России началось производство первой партии истребителей Су-35 для Ирана
+
Впервые в истории МКС все стыковочные узлы станции заняты космическими кораблями
1
Bloomberg: Индия вернулась к закупкам российской нефти после получения новой скидки
+
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
При разработке Windows 11 ветеран Microsoft предложил использовать стратегию времён Windows XP
8
Portronics выпустила аккумуляторные батареи Lithius Cell форматов AA и AAA с разъемом USB Type-C
+
Samsung завершила разработку чипов стандарта HBM4
+
Бельгия выдвинула условия ЕС по использованию замороженных российских активов
+
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
The Financial Times: В НАТО рассматривают возможность упреждающего удара по России
4
Опубликован список наиболее популярных видеокарт и востребованных компонентов игровых ПК в Steam
4
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
6
Российские дроны «Герань» оснастили ракетами класса «воздух-воздух»
+
Военный эксперт Коц: новый немецкий танк Leopard 2A8 оказался дороже истребителя Су-35
+
4000-летний кувшин с остатками поминальной трапезы озадачил археологов
+
WSJ: Судан предложил России разместить военную базу у Красного моря в обмен на истребители
+
Недвоичные комплекты ОЗУ продаются ощутимо дешевле стандартных наборов
+
Подросток из США создал выдерживающую огромный вес фигуру оригами и заинтересовал инженеров
+
Российские учёные создали компактный плазменный двигатель для малых спутников
+

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
18
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
8
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
01:32
Когда они уже нажрутся все эти майнеры и иишники.
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
32Влад32
00:53
Жадность погубит человечество.
В драйверах NVIDIA 590 для Linux прекращают поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GTX 10
32Влад32
00:53
Жадность погубит человечество.
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
Илья Булавский
00:00
Ryzen 5 3600 решала!
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
beastly77
22:54
весь этот трёп есть ничто иное, как подготовка к антиконституционному цифровому рублю
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
ark-bak
22:35
Цена. Об этом недостатке речь?
ASUS отзывает свои премиальные видеокарты RTX 5090 ROG MATRIX из-за некоего технического недостатка
Ключи к очку Бернигана
22:21
Этот уродец сбежал с клизмирования.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
22:08
"Эта новость стала серьёзным ударом для геймеров и энтузиастов. Crucial был синонимом доступной, надёжной оперативной памяти и SSD. Теперь рынок лишается одного из ключевых игроков, что может привести...
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
Imeron
21:43
Ну да. А,ты как думал? Это "можно" для того кому надо "можно". Если у тебя условный "Мерседес" сломался - у тебя кривые руки, а если условная "БМВ" - ну это Большое Мусорное Ведро, тут надо чувствова...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
21:36
Пока они только думали о том как поднять цены, наши магазины тренировались в поднятии цен.
AMD повысит цены на видеокарты Radeon на 20 долларов за 8 ГБ и на 40 долларов за 16 ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter