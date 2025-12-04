Своего рода гео-трекер предназначен для «выявления и сообщения о действиях», которые могут поставить повлиять на кибербезопасность, однако население не в восторге от новой инициативы властей.

Правительство Индии требует от частных компаний предустанавливать приложение для отслеживания «на все мобильные устройства, произведённые или импортированные в Индию». На это у них есть 90 дней. Согласно официальному обоснованию, приложение «Sanchar Saathi» (что означает «партнёр по общению») предназначено для «выявления и сообщения о действиях», которые могут поставить под угрозу кибербезопасность.

Приложение предназначено для предотвращения преступлений, включая кражу и контрабанду телефонов, а также мошенничество в колл-центрах. В Индии используется более миллиарда телефонов, и в прошлом году правительство зарегистрировало 2,3 миллиона инцидентов кибербезопасности. Убытки от мошенничества в 2024 году составили 2,6 миллиарда долларов.

Как сообщает New York Times, план правительства вызвал массовую критику. Приянка Ганди, представительница политической оппозиции, написала в социальных сетях, что «между сообщением о мошенничестве и мониторингом использования мобильных телефонов всеми гражданами Индии — тонкая грань».

Критики премьер-министра Нарендры Моди считают приложение инструментом массовой слежки. Правительство выступило с заявлением 2 декабря. Министр связи Джотирадитья Скиндия заявил, что приложение «совершенно необязательно» и может быть удалено в любой момент.

Однако эксперты по цифровой политике, такие как Нихил Пахва из Нью-Дели, настроены скептически. Первоначальный указ обязывает устанавливать приложение производителей смартфонов, таких как Apple, Samsung и Xiaomi. Согласно указу, они должны будут обеспечить работоспособность приложения при любых обстоятельствах.

Пахва также указывает на потенциальные возможности использования, выходящие далеко за рамки отслеживания местоположения. Поскольку правительство в 2023 году освободило себя от действия Закона о защите персональных данных, нет чётких правовых оснований, запрещающих ему собирать персональные данные.

По данным Reuters, Apple может выступить против планируемого приложения. Американская компания уже конфликтовала с правительством Моди по вопросам конфиденциальности в 2023 году, например, когда предупреждала пользователей iPhone, представляющих оппозицию, о потенциальной «государственной» слежке.