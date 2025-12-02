Шестерым участникам исследования Европейского космического агентства (ЕКА) предстоит провести 100 дней в ограниченном пространстве, имитирующем настоящий космический корабль. За это им заплатят по 23 000 евро.

Европейское космическое агентство (ЕКА) ищет шестерых добровольцев для участия в космическом исследовании, которое предполагает 100-дневное пребывание в лаборатории в Кёльне. Инициатором проекта выступает ЕКА, а исследование будет проведено весной 2026 года Немецким центром авиации и космонавтики (DLR). Участие в исследовании влияния длительного пребывания в замкнутом пространстве с малознакомыми людьми будет оплачено в размере 23 000 евро. DLR также ищет участников для 60-дневного исследования с имитацией гравитации, сообщается в пресс-релизе. Возраст кандидатов должен быть от 25 до 55 лет. Помимо хорошей физической подготовки, требуется высшее образование и отличное знание английского языка. Заявки принимаются до 12 декабря.

В течение 100 дней шесть участников будут жить в условиях, имитирующих космическую станцию, со структурированным распорядком дня. Они будут вместе выполнять различные задания, заниматься спортом и следить за станцией. Результаты исследования помогут подготовить настоящих астронавтов к длительным миссиям.

«Будущие космические миссии будут направлены на отдалённые цели, такие как Луна или Марс», — заявила руководитель исследования Амели Терре.

Для этого необходимо изучить влияние экстремальных условий на здоровье, поведение и работоспособность.