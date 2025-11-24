Экс-начальник службы безопасности Figure AI Роберт Грюндель подал в суд на своего бывшего работодателя — якобы его уволили за предупреждение о потенциальной опасности человекоподобных роботов для людей

В марте 2024 года в сети появилось видео, на котором человекоподобный робот, казалось, реагировал на голосовые команды и самостоятельно выполнял задачи. Например, Model 01 от Figure AI протянул человеку яблоко после того, как тот попросил робота «что-нибудь поесть».

Изображение: Figure AIСообщается, что эта демонстрация побудила Роберта Грюнделя, эксперта по безопасности, специализирующегося на робототехнике, присоединиться к Figure AI. На новой должности руководителя службы безопасности робототехнического стартапа он быстро понял, что в Figure AI отсутствуют даже самые элементарные меры безопасности.

Грюндель озвучил свои опасения руководству, и, как сообщает Gizmodo, поначалу руководство, похоже, отнеслось к нему с пониманием. Руководящие принципы безопасности вскоре были проигнорированы.

Ситуация обострилась, когда компания Figure AI планировала подготовить своих роботов для использования в домашних условиях. По словам Грюнделя, он также разработал план безопасности для этого сценария, который – и это особенно важно – был показан потенциальным инвесторам.

Испытания, проведенные Грюнделем летом 2025 года, показали, насколько опасными могут быть человекоподобные роботы Figure AI. Согласно отчету, один из роботов вышел из строя и с большой силой ударился о холодильник, едва не задев человека. В результате удара в стальной дверце холодильника образовалась трещина глубиной шесть миллиметров. Согласно расчётам Грюнделя, сила удара роботов вдвое превышала силу, необходимую для пролома черепа человека.

Хотя Грюндель, как сообщается, получил повышение летом 2025 года, в последующие недели он, как утверждается, значительно потерял своё влияние. Некоторые из предложенных или внедрённых им мер безопасности были проигнорированы или отменены. В конечном итоге Грюндель был уволен в сентябре 2025 года.

Figure AI сообщила CNBC, что Грюндель был уволен за плохую работу. Его обвинения не соответствуют действительности, и компания «полностью опровергнет» их в суде. Грюндель, в свою очередь, объяснил, что с помощью иска он хотел добиться возмещения ущерба за потенциально несправедливое увольнение. Грюндель считает себя своего рода информатором, предостерегающим от небезопасных практик. Законодательство Калифорнии предоставляет таким информаторам особую защиту.