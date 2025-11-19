Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Quantum Systems и Planet Labs планируют объединить данные разведки с помощью дронов и спутников
Немецкий производитель дронов начнёт сотрудничать с американской спутниковой компанией, а новые решения должны заинтересовать ВС Германии и НАТО.

Немецкий производитель дронов Quantum Systems планирует сотрудничество с американской спутниковой компанией Planet Labs. Компании намерены совместно разрабатывать решения для стратегической разведки, объединяющие спутниковые снимки с орбиты с данными, полученными с дронов.

Дрон Vector AI от Quantum Systems. Фото: Quantum SystemsОжидается, что планируемая интеграция значительно повысит точность и эффективность разведданных, что создаст значительные экономические преимущества, особенно для клиентов в оборонном секторе. По словам Мартина Каркура, руководителя отдела продаж Quantum Systems, это приведет к заметному снижению затрат.

По данным издания Handelsblatt, Quantum Systems в настоящее время ведет переговоры о финансировании, которые могут увеличить стоимость компании примерно до трех миллиардов евро. Всего несколько недель назад компания также объявила о приобретении стартапа Spleenlab, занимающегося разработкой ИИ. Этот шаг утроил число сотрудников в сегменте программного обеспечения и ИИ.

Ожидается, что первый совместный продукт будет выпущен в первом квартале 2026 года. Потенциальными клиентами являются Вооруженные силы Германии и другие силы НАТО. Quantum Systems подчеркивает, что соответствующие переговоры уже начались.

Вооружённые силы Германии начали активно интересоваться этим направлением в начале года после того, как президент США Дональд Трамп временно ограничил доступ к спутниковой разведке на Украине. Министр обороны Борис Писториус в конце сентября объявил об инвестициях в размере 35 миллиардов евро в течение следующих пяти лет в космические разведывательные проекты.

#технологии #дроны #спутники #разведка
Источник: handelsblatt.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
3
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
8
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
4
The Telegraph: Британские F-35B будут вынуждены сбрасывать остатки ракет и топлива перед посадкой
3
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
15
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine и проверил заявления Valve относительно быстродействия консоли
1
В поездах дальнего следования появятся пижамы для пассажиров
3
Сенсорные чехлы для будущих iPhone Pro могут расширить возможности смартфонов
+
Во Франции мужчина нашел в своем саду клад из золотых слитков и монет на 700 тысяч евро
+
Палеонтологи обнаружили в Бразилии скелет рептилии возрастом около 240 миллионов лет
+
На выставке Dubai Airshow 2025 истребитель Су-57Э заметили с новым двигателем АЛ-51Ф1
+
Смартфоны Samsung серии Galaxy S26 могут оказаться заметно тоньше и легче моделей iPhone 17
+
Опрос показал желание геймеров играть в однопользовательские игры вместо многопользовательских
+
Немецкий оверклокер разогнал память DDR5 до 13 322 МТ/с
+
Android 17 может получить ряд улучшений для повышения удобства игрового процесса
+
Новым героем Overwatch 2 стала Вендетта — гладиаторша с огромным мечом
+
Илон Маск и Тим Суини раскритиковали Microsoft за изменение ряда функций Windows не в лучшую сторону
1
AMD планирует повысить цены на все видеокарты Radeon текущего поколения из-за дефицита памяти
+
AMD и Nvidia могут повысить цены своих видеокарт из-за роста стоимости памяти
2
Суд отказал Microsoft в запрете перепродажи лицензий на Windows и Office
+

Популярные статьи

11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
17
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
5
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
6
4K-QLED телевизор с частотой до 120 Гц для игр и просмотра любого контента - обзор HARPER 60Q770TS
7
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
3
Подборка аниме, которым можно заменить третий сезон One Punch Man
1
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 1Gb GDDR3 на 15 процессорах Intel
35
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
45
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
2

Сейчас обсуждают

Говорящий Гриб
15:56
Амэрику бомбить собрались?
Саудовская Аравия приобретёт у США истребители F-35 и почти 300 танков
Алексей Кузнецов
15:55
Назвали бы Свой-Буржуинский Власовец и было бы честнее. Но разве можно хоть чего-то не цап-царап? Если уже нечего вынести с взорванного склада СССР, то нужно украсть память предков.
Путин по видеосвязи дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе
Говорящий Гриб
15:53
Это гувно ещё кто-то покупает, сумасшедшие из дурки?
В аппарате правительства РФ начали внедрять искусственный интеллект для работы с документами
swr5
15:44
Зачем ТВ, когда можно взять 27" IPS MiniLED (1152 зон) монитор с Android TV, HDR VRR 4К - 160 Гц и FHD - 320 Гц, 1600nits, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, с возможностью установки android приложений и очень к...
4K-QLED телевизор с частотой до 120 Гц для игр и просмотра любого контента - обзор HARPER 60Q770TS
Андрей Попов
15:29
По типу отрицательный рост?
В аппарате правительства РФ начали внедрять искусственный интеллект для работы с документами
Evgeny Chezarin
15:28
Оповещение Санитарам https://disk.yandex.ru/d/aKo3Msh-BP5sDw
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
evilmatriks
15:05
Саудиты платят за танки, платят за самолеты, и в ответ снова платят инвестициями в экономику. Оо... эмм...А США то ни где ничего не платит... Выгодно США и абсолютно не выгодно Саудовской Аравии...выг...
Запуск субфлагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 состоится в конце ноября
Никита Абсалямов
15:04
О тестировании этих процессоров была отдельная статья, эта же статья исследует вопрос о том - что данные процессоры могли с актуальной на момент окончания активного жизненного цикла 775 платформы - ви...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Сергей Анатолич
15:01
Какое то странное предложение для страны члена БРИКС. К тому же, где то в далёком обоссаном углу тихо заплакал Нетаньяху.😭
Запуск субфлагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 состоится в конце ноября
Евгений Беликов
14:59
К чему. 1. Проблема в "точке обзора" большинство начинают смотреть на СОКЕТ 775 а по факту 775 с 915 (и тем более с 845) или на против G41 c DDR3 (сильно ограниченный по настройкам для тех же P4) это ...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter