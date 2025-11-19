Немецкий производитель дронов начнёт сотрудничать с американской спутниковой компанией, а новые решения должны заинтересовать ВС Германии и НАТО.

Немецкий производитель дронов Quantum Systems планирует сотрудничество с американской спутниковой компанией Planet Labs. Компании намерены совместно разрабатывать решения для стратегической разведки, объединяющие спутниковые снимки с орбиты с данными, полученными с дронов.

Дрон Vector AI от Quantum Systems. Фото: Quantum SystemsОжидается, что планируемая интеграция значительно повысит точность и эффективность разведданных, что создаст значительные экономические преимущества, особенно для клиентов в оборонном секторе. По словам Мартина Каркура, руководителя отдела продаж Quantum Systems, это приведет к заметному снижению затрат.

По данным издания Handelsblatt, Quantum Systems в настоящее время ведет переговоры о финансировании, которые могут увеличить стоимость компании примерно до трех миллиардов евро. Всего несколько недель назад компания также объявила о приобретении стартапа Spleenlab, занимающегося разработкой ИИ. Этот шаг утроил число сотрудников в сегменте программного обеспечения и ИИ.

Ожидается, что первый совместный продукт будет выпущен в первом квартале 2026 года. Потенциальными клиентами являются Вооруженные силы Германии и другие силы НАТО. Quantum Systems подчеркивает, что соответствующие переговоры уже начались.

Вооружённые силы Германии начали активно интересоваться этим направлением в начале года после того, как президент США Дональд Трамп временно ограничил доступ к спутниковой разведке на Украине. Министр обороны Борис Писториус в конце сентября объявил об инвестициях в размере 35 миллиардов евро в течение следующих пяти лет в космические разведывательные проекты.