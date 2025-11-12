Для этого проекта американцы в лице военно-промышленных гигантов Raytheon и Lockheed Martin объединяют усилия с итальянским производителем ракетных двигателей Avio

Avio, Raytheon и Lockheed Martin подписали соглашения о совместном строительстве в США нового завода по производству твердотопливных ракетных двигателей. Непосредственным производством займётся итальянская Avio, которая, по сути, и будет собственником предприятия. Информация о подписанном Меморандуме о взаимопонимании была опубликована на сайте Avio 10 ноября. Новый завод будет отвечать растущему спросу на твердотопливные ракетные двигатели, которые могут быть использованы в различных технологиях, включая оборонные – баллистические ракеты, перехватчики и т.д.

Фото: AvioДочерняя компания итальянского производителя (Avio USA) в последние месяцы подписала ряд ключевых соглашений о производстве твердотопливных ракетных двигателей для ракет малой дальности. Например, летом 2025 года Avio подписала многолетнее соглашение о сотрудничестве с Вооруженными силами США по производству, сборке, интеграции и испытаниям двигателей для тактических ракет. Эти задачи будут выполняться дочерней компанией, расположенной в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Меморандум о взаимопонимании, по всей видимости, является продолжением сотрудничества, начатого в сентябре 2024 года. Avio USA и Raytheon подписали соглашение о продолжении разработки твердотопливного ракетного двигателя Mk104, предварительные работы над которым начались в 2023 году.

Таким образом, новый завод в США отвечает интересам Raytheon. Летом 2025 года было подписано соглашение о проведении инженерных работ, которые позволят довести ракетные двигатели до состояния «готовности к производству».

Также достигнуто соглашение с Lockheed Martin. Как и Raytheon, «Lockheed Martin получит преимущественный доступ к части производственных мощностей завода Avio USA». Подготовка к строительству уже началась, о чём Avio объявила в октябре. Непосредственно строительные работы должны начаться в первом квартале 2026 года, а запуск объекта запланирован на начало 2028 года.