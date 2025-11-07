При этом, Дженсен Хуанг всё же видит движущий фактор быстрого роста ИИ в Китае.

В сфере искусственного интеллекта конкурируют не только такие компании, как OpenAI, Google и Nvidia. После релиза Deepseek стало очевидно, что крупными игроками в гонке ИИ могут стать компании за пределами США. По словам генерального директора Nvidia, Китай находится всего в шаге от победы в гонке ИИ.

Сообщается, что Дженсен Хуанг сделал это заявление в интервью Financial Times на саммите «Будущее ИИ». Он сказал: «Китай выиграет гонку ИИ». После того, как Financial Times опубликовала эту цитату, Nvidia вскоре представила ещё одно заявление Хуанга. В нём он заявил: «Как я уже давно говорил, Китай отстаёт от Америки всего на наносекунды в плане развития ИИ. Важно, чтобы Америка выиграла эту гонку, вырвавшись вперёд и привлекая разработчиков со всего мира».

Хуанг считает, что планы правительства США ограничить продажи Nvidia на китайском рынке и тем самым прекратить поставки качественных ИИ-чипов — ошибочный подход. По словам Хуанга, если китайские компании и разработчики ИИ потеряют доступ к чипам Nvidia, это лишь стимулирует их собственные исследования и инновации. Прогресс в области ИИ в конечном итоге может позволить Китаю выиграть гонку в этой области.

Кроме того, Хуанг видит проблему в регулировании на американском рынке. Каждый штат может принимать собственные законы для компаний, занимающихся ИИ. В конечном итоге это может привести к появлению «50 новых правил» для Nvidia, что затруднит, например, строительство новых центров обработки данных и их подключение к поставщикам электроэнергии.