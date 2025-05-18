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kosmos_news
При строительстве города The Line в Саудовской Аравии используются «самые крупные буровые установки»
Появилась новая информация о ходе строительства "Линии" (The Line) — возводимого в рамках проекта NEOM города на северо-западе Саудовской Аравии: фундамент уже заглублен в землю на 70 метров.

Предполагается, что так называемый "научно-фантастический город" (или "город будущего") The Line (Линия) протянется на 170 километров прямо через пустыню. Саудовская Аравия планирует завершить первый этап строительства к 2030 году. Пока неясно, будет ли соблюден этот график. В любом случае, работа над строительством города в рамках проекта NEOM продолжается, о чем регулярно сообщают руководители проекта.
Ожидается, что зеркальные здания The Line будут высотой 500 метров. Чтобы строения стояли на соответствующем фундаменте, песчаную почву пустыни необходимо подготовить для строительства зданий. Джайлс Пендлтон, главный операционный директор The Line, рассказал об этой работе.
Соответственно, сваи фундамента уходят на 70 метров вглубь земли. Диаметр столбов составляет 2,5 метра. К марту в землю было забито уже более 5500 таких свай и израсходовано более 3,5 млн кубометров бетона.

Всего в рамках первого этапа строительства планируется установить более 16 000 таких свай. Для этого на строительной площадке планируемого города используются крупнейшие в мире буровые установки, как пишет Пенделтон в посте на LinkedIn.

Однако The Line — лишь один из крупнейших строительных проектов Саудовской Аравии. В стране реализуются многочисленные футуристические строительные проекты.


Помимо прочего, в стране планируется построить самое большое здание в мире: кубический небоскреб Мукааб.

Самое высокое здание в мире также строится в Саудовской Аравии. Работа над Бурдж Аль-Мамляка ("Центр Королевства") фактически была приостановлена на 6 лет. В октябре прошлого года было объявлено, что первый в мире небоскреб высотой более 1000 метров все-таки будет достроен.

Строится и крупнейший аэропорт в мире. Международный аэропорт имени короля Салмана призван соединить столицу Эр-Рияд с международной сетью авиалиний. Ожидается, что пропускная способность аэропорта составит 120 миллионов пассажиров в год, что сделает его крупнейшим в мире аэропортом.

С помощью этих строительных проектов Саудовская Аравия хочет не только создать новую инфраструктуру. Они также призваны улучшить имидж страны, в преддверии Чемпионата мира по футболу 2034 года, который пройдет в королевстве.

Саудовская Аравия уже показывала места проведения мероприятия в августе прошлого года. Среди прочего, сообщается, что один из запланированных стадионов будет расположен в районе The Line. Для того чтобы стадион хорошо освещался солнечным светом в узкой полосе города, его построят на высоте 350 метров.

Также регулярно раздаётся резкая критика в адрес The Line и других проектов NEOM. Под вопросом оказывается не только полезность и осуществимость такого города. Имеются также серьезные обвинения в отношении условий труда.

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#саудовская аравия #город #the line #линия
Источник: linkedin.com
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