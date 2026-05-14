Смартфон Xiaomi 17 Max будет доступен в трех цветах

Компания Xiaomi начала тизерную кампанию смартфона Xiaomi 17 Max, который станет самым крупным и автономным устройством в обновленной флагманской серии. Новинка получит 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K (сопоставимо с 2K по плотности пикселей) и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Аппаратной основой устройства станет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Источник изображения: Xiaomi

Одной из главных особенностей модели является аккумулятор емкостью 8000 мАч — это самый высокий показатель среди всех смартфонов линейки Xiaomi 17. Аппарат поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Камера, разработанная совместно с Leica, включает основной сенсор на 200 Мп (оптимальный формат 1/1.4′′, диафрагма f/1.65) и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Дизайн устройства повторяет стилистику базового Xiaomi 17, а корпус будет доступен в цветах Black, White и Sky Blue.

Одновременно со смартфоном дебютирует фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 10 Pro. Носимое устройство весом 21,6 г и толщиной 9,7 мм получит алюминиевый корпус и слегка изогнутый дисплей. Заявленное время автономной работы составляет до 21 дня. Также производитель представит премиальную версию Band 10 Pro Ceramic Edition с керамическим корпусом и ремешком из фторкаучука. Официальный анонс всех новинок запланирован на вторую половину мая 2026 года.