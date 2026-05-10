Устройство совмещает в себе функции зарядки и походного инструмента.

Бренд AOHI представил аксессуар Prometheus — кабель USB-C мощностью 240 Вт со встроенным инструментарием. В корпус интегрирована электрическая зажигалка и выдвижной нож. Стоимость устройства составляет 298 юаней(~$42).

Согласно описанию, зажигалка активируется при подключении кабеля к смартфону, компьютеру или автомобильному порту. Выдвижное лезвие изготовлено из титанового сплава с заявленной твердостью 400 HB. Длина всего изделия составляет 166 мм. Аксессуар предназначен для зарядки устройств и резки материалов, таких как провода.