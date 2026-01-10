Сайт Конференция
kefirNET
Minisforum представила NAS-хост N5 Max с поддержкой до 190 ТБ хранилища
Minisforum анонсировала флагманское NAS-хранилище N5 MAX на базе чипа AMD Strix Halo.

Компания Minisforum представила на выставке CES 2026 сетевое хранилище нового поколения N5 MAX. Устройство ориентировано на сегмент высокопроизводительных решений и предлагает широкие возможности расширения дискового пространства в сочетании с мощной аппаратной платформой.

В максимальной конфигурации NAS оснащается гибридным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 (архитектура Strix Halo) с 16 ядрами и 32 потоками. Графическая подсистема представлена ядром Radeon 8060S. Производительность встроенного NPU достигает 50 TOPS, а суммарная мощность системы в задачах ИИ составляет 126 TOPS. Устройство поставляется с 128 ГБ распаянной оперативной памяти LPDDR5x-8000 (256 бит).

Конструкция корпуса позволяет установить до пяти накопителей SATA формата 3,5/2,5 дюйма общей емкостью до 150 ТБ и до пяти SSD-накопителей M.2 (один слот PCIe 4.0 x4 и четыре слота PCIe 4.0 x1) суммарным объемом до 40 ТБ. Таким образом, общая емкость хранилища может достигать 190 ТБ. Сетевые возможности обеспечиваются двумя портами со скоростью 5 Гбит/с и 10 Гбит/с на базе контроллеров Realtek.

Интерфейсная панель включает два порта USB4 с поддержкой Alt DP 2.0, разъем HDMI 2.1, порт OCuLink и дополнительные разъемы USB 3.2 Gen 2. Внутри корпуса предусмотрен слот расширения PCIe 4.0 x4. Питание системы обеспечивает встроенный блок мощностью 250 Вт, также реализована поддержка входа USB-C PD мощностью 140 Вт. Моноблок имеет габариты 199 x 202,4 x 252,3 мм и поддерживает работу под управлением ОС Windows 11 или Linux. Специально для этой серии производитель разработал собственную операционную систему для оптимизации работы с данными.

#minisforum #хранение данных #nas #n5 max
Источник: ithome.com
