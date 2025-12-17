Серия смартфонов Honor WIN поступит в продажу в конце декабря

Киберспортивное подразделение компании Honor определило дату премьеры своей новой флагманской линейки под названием WIN. Официальный дебют устройств на технологическом рынке запланирован на 26 декабря. Серия позиционируется как наследник идеологии GT-линейки и будет включать в себя две модели: базовую Honor WIN и более доступную модификацию WIN RT.

Согласно опубликованным рекламным материалам, смартфоны получили дизайн с акцентом на эргономику для длительных игровых сессий. Модели будут отличаться конфигурацией камер: базовая версия WIN оснащена тройным модулем, в то время как WIN RT получила двойную камеру. Судя по изображениям, в блоке камер также размещен элемент активной системы охлаждения. Устройства будут доступны в трех цветовых решениях: черном, синем и белом (с матовым покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев).

Производитель позиционирует WIN как серию с экстремальной производительностью, предназначенную для обеспечения «максимального игрового опыта». Технические характеристики камер, процессоров и емкость аккумуляторов будут официально раскрыты в ходе презентации.