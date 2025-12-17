Киберспортивное подразделение компании Honor определило дату премьеры своей новой флагманской линейки под названием WIN. Официальный дебют устройств на технологическом рынке запланирован на 26 декабря. Серия позиционируется как наследник идеологии GT-линейки и будет включать в себя две модели: базовую Honor WIN и более доступную модификацию WIN RT.
Согласно опубликованным рекламным материалам, смартфоны получили дизайн с акцентом на эргономику для длительных игровых сессий. Модели будут отличаться конфигурацией камер: базовая версия WIN оснащена тройным модулем, в то время как WIN RT получила двойную камеру. Судя по изображениям, в блоке камер также размещен элемент активной системы охлаждения. Устройства будут доступны в трех цветовых решениях: черном, синем и белом (с матовым покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев).
Производитель позиционирует WIN как серию с экстремальной производительностью, предназначенную для обеспечения «максимального игрового опыта». Технические характеристики камер, процессоров и емкость аккумуляторов будут официально раскрыты в ходе презентации.