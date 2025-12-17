Компания официально представила свой первый внешний аккумулятор — магнитную модель Air Power 17 / Air Power 17 Pro.

Компания Dreame, известная производством домашних роботов-уборщиков, диверсифицировала портфель продуктов, представив свои первые внешние аккумуляторы с магнитным креплением. Новинки получили названия Air Power 17 и Air Power 17 Pro. Ключевой технической особенностью устройств стала поддержка актуального протокола беспроводной зарядки Qi2.

Линейка включает две модификации, различающиеся габаритами и ресурсом автономности. Младшая версия обладает емкостью 5000 мАч при толщине корпуса всего 8 мм и массе 125 г. Старшая модель (Pro) рассчитана на 10 000 мАч, ее толщина составляет 12,8 мм, а вес — 189 г. Визуально устройства выделяются премиальным исполнением: рама изготовлена из алюминиевого сплава, а панели — из матового стекла AG. Конструкция дополнена интегрированной складной опорой для фиксации смартфона и интерфейсом USB-C.

Технические параметры позволяют передавать до 15 Вт энергии беспроводным путем и до 20 Вт при использовании кабеля. Система поддерживает комбинированный режим работы, позволяя одновременно подзаряжать два гаджета разными способами. Коэффициент полезного действия при передаче энергии превышает 60%.етов (одним кабельным и одним беспроводным способом). Эффективность преобразования энергии заявлена на уровне выше 60%.

На текущий момент продажи стартовали в Китае. За базовую модель производитель запрашивает 219 юаней(~$30), тогда как версия Pro оценена в 259 юаней(~$35).