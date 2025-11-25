Представлены Fastrack Cosmix с 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем и космическим дизайном

Компания Fastrack расширила свою линейку умных часов Fastrack Smart, представив в Индии модель Cosmix. Новинка выполнена в корпусе Cosmic Tribe, вдохновлённом формой космического шлема, с аэродинамическими линиями и металлической рамкой в соответствии с фирменным дизайном Cosmic Drive.

Устройство оснащено 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с неоновым пользовательским интерфейсом. Визуальное оформление включает светящиеся иконки, линейную графику и плавные переходы между экранами. Часы поддерживают генерацию циферблатов с помощью искусственного интеллекта.

Среди функциональных возможностей — голосовой помощник AI Chat для диалоговых запросов, Bluetooth-вызовы с встроенным микрофоном и динамиком, а также базовые инструменты: калькулятор, игры, будильник, секундомер и таймер. Для отслеживания здоровья модель обеспечивает мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2) и качества сна. Доступно более 100 спортивных режимов, а ежедневные показатели отображаются в специальной панели Smart Board.

Все экраны часов объединены единой неоновой стилистикой. Устройство имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Гарантийный срок составляет один год.

Fastrack Cosmix поступит в продажу по рекомендованной цене 6499 рупий(~$72) в трёх цветовых вариантах: Onyx Black, Copper Clay и Granite Grey.