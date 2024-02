Компания из Киото стремится защитить гибридную консоль и программное обеспечение.

Пока мы ждем, когда же Nintendo Switch 2 появится на рынке, компания из Киото стремится защитить гибридную консоль и программное обеспечение, которое продолжает копироваться на ПК и других платформах.

реклама

В данном случае Nintendo судится с создателями популярного эмулятора Yuzu, который позволяет играть в такие игры, как The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, обходными путями, на которые явно ссылается компания "N". По мнению компании господина Фурукавы, технология Yuzu незаконно обходит шифрование программного обеспечения Nintendo и содействует распространению пиратства в секторе видеоигр. По этим причинам Nintendo требует компенсации за нарушения и последующего закрытия эмулятора.

Японская компания также отметила, что миллион копий Tears of the Kingdom был скачан еще до официального выхода игры, а поддержка Yuzu со стороны Patreon за это время выросла вдвое. По сути, это аргумент в пользу того, что бизнес-модель Yuzu способствует процветанию пиратства среди геймеров. Дом Киото также рассказал о том, как преждевременное распространение игры вызвало проблемы со спойлерами в ущерб тем, кто ждал возможности регулярно играть в свою копию на Switch. Хотя спойлер вряд ли можно считать преступлением, это еще один пункт, с помощью которого Nintendo пытается подтолкнуть к закрытию эмулятора.