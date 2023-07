Ценник новинки не соответствует её уровню производительности.

Похоже, NVIDIA решила выпустить GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт лишь для галочки, показав AMD, что тоже может оснащать свои видеокарты весомым объёмом видеобуфера: ещё до дебюта новинки «зелёная команда» уже охладела к своему детищу, не позаботившись даже снабдить тестовыми образцами профильные издания, дабы они имели возможность оценить достижения видеоадаптера и донести результаты своих изысканий до народных масс, поэтому специалистам пришлось самостоятельно искать новые модели для своих материалов, однако, судя по всему, все их старания потерпели неудачу, как вдруг исследователям ресурса PC Games Hardware пришло в голову смоделировать уровень производительности GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт.

Источник изображения: VideoCardz

Для этого они взяли GeForce RTX 4070 и «подкрутили» её частотные характеристики с целью уравнять значения вычислительной мощности с показателями GeForce RTX 4060 Ti, и им это вполне удалось. Естественно, подобные манипуляции дают лишь приблизительный результат, но ввиду отсутствия реальных тестов новинки даже такие «замеры» пока что представляют интерес.

Кроме того, тестовая система имела в своём распоряжении настольный процессор AMD Ryzen 9 5950X, материнскую плату ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero и модули оперативной памяти Corsair DDR4-3800 (14-14-14-25-1T) общим объёмом в 32 Гбайт.

Что ж, в ряде случаев при высоких разрешениях 16-гигабайтный видеобуфер выгодно отличается от своего 8-гигабайтного «собрата», что видно по графикам времени вывода кадров, например, в Cyberpunk 2077, The Last of Us Part I или Spider-Man: Miles Morales.

Большинство же игр вполне довольствуется 8 Гбайт видеопамяти, что и отражено в итоговом графике, составленном на основании тестов видеокарт в 20 игровых приложениях в 4 разрешениях: согласно представленным данным, уровень производительности GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт и RTX 4060 Ti 8 Гбайт одинаков, что немудрено, учитывая их практически равные технические характеристики, за исключением возросшего на 5 Вт уровня энергопотребления.

При этом за дополнительный объём видеобуфера придётся заплатить как минимум на 100-150 евро больше, что ставит крест на конкурентных возможностях RTX 4060 Ti 16 Гбайт — даже при падении цены до 500 евро противостоять своим соперницам новинка не в состоянии.

Источник изображений: PC Games Hardware

nullНесомненно, GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт имеет потенциал, особенно в виде увеличенного объёма видеобуфера в качестве задела не будущее, однако её стоимость сводит все преимущества новинки на нет — по мнению специалистов, оптимальный стартовый ценник данной модификации должен быть равен 449 евро, но никак не 549 евро, как сейчас.