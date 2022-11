Кроме того, обновление исправляет некоторые ошибки, а также добавляет поддержку для ряда тайтлов.

Специалисты Intel продолжают совершенствовать свои графические драйверы, устраняя досадные ошибки и повышая уровень производительности новых продуктов, а также добавляя поддержку для недавно вышедших игр: как информирует общественность ресурс VideoCardz, несколько часов назад стала доступна свежая версия пакета драйверов Arc Graphics Driver с порядковым номером 31.0.101.3802 (Beta).

Источник изображения: Intel

Сообщается, что обновление принесло поддержку ряда игровых приложений, а именно Marvels Spiderman: Miles Morales, Dysterra, Sonic Frontiers и Call of Duty: Warzone 2.0.

Кроме того, владельцы игровой видеокарты Intel Arc A770 после инсталляции свежей версии пакета графических драйверов могут увидеть прирост быстродействия в ряде тайтлов (по сравнению с версией 31.0.101.3490): в Dirt 5 — до 8 % в разрешении 1440p при использовании ультравысоких настроек качества графики, в Ghostwire: Tokyo — до 7 % при разрешении 1440p и задействовании настроек «Cinematic», в Gotham Knights — до 5 % в разрешении 1080p с пресетом качества графики «Highest», в Chorus — до 3 % при разрешении 1440p с пресетом «Epic», в Far Cry 6 – до 3 % в разрешениях 1080p и 1440p с пресетом качества графики «Ultra», в Forza Horizon 5 — до 3 % при разрешениях 1080p с задействованием настроек в режиме «Extreme» и 1440p с пресетом «High», в Marvel’s Guardians of the Galaxy — до 3 % в разрешениях 1080p и 1440p с пресетами качества графики «Ultra» и «High» соответственно, в Sniper Elite 5 — до 3 % с задействованием настроек в режиме «Ultra».

Кроме того, специалисты «синей команды» побороли мерцающие искажения на некоторых текстурах в DOOM Eternal с задействованием API Vulkan на карте «cultist base», справились с искажением освещения и наличием мерцания в Death Stranding Director’s Cut (DX12), повысили уровень производительности в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (DX11), а также исправили ошибку со строками при включении MSAA 2x в Forza Horizon 5 (DX12).

Ознакомиться с полным списком улучшений и исправленных ошибок, а также скачать новую версию Arc Graphics Driver имеется возможность на официальном сайте Intel.