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Итоговые результаты Radeon RX 6000, GeForce RTX 30 и RTX 2080 Ti в 10 играх на одном графике

Модели «красной команды» обходят своих конкуренток.
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Как известно, буквально вчера состоялся официальный анонс потребительских видеокарт AMD серии Radeon RX 6000 — компания поделилась с широкой общественностью не только техническими характеристиками новинок, но и продемонстрировала красочные слайды, иллюстрирующие уровень производительности продуктов в сравнении с их основными конкурентками из стана NVIDIA.

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Источник изображения: VideoCardz

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К сожалению, каждой из моделей «красной команды» была выбрана только одна оппонентка, однако, к радости компьютерной общественности, энтузиаст _rogame собрал все данные воедино и представил их в виде сравнительного графика к каждой игре — материал, опубликованный несколько часов назад, иллюстрировал достижения Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800 в сравнении с GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti в 6 играх, а сейчас стали доступны графики ещё для 4 игр.

В трёх из представленных тайтлов, а именно в Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare и Shadow of the Tomb Raider, победа оказалась на стороне топовой  видеокарты AMD в лице Radeon RX 6900 XT с активированными функциями Rage Mode и Smart Memory Access (RM + SAM), в то время как в Division 2 быстрее оказалась не только флагманская модель «зелёной команды», но и предтоповая – RTX 3080.

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Стоит также упомянуть, что в игре Battlefield V вторая по старшинству модель «красной команды», Radeon RX 6800 XT, также продемонстрировала лучший по сравнению с RTX 3090 результат.

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Что касается итогового результата, основанного на показателях представленных моделей в 10 игровых приложениях, то первое место закрепила за собой видеокарта Radeon RX 6900 XT, оставив для GeForce RTX 3090 лишь вторую строчку. Третью позицию заняла Radeon RX 6800 XT, чуть обогнав свою соперницу в лице GeForce RTX 3080.

Источник изображений: Twitter, _rogame

Необходимо отметить, что графики основаны на данных из официальных слайдов AMD, в то время как тестов от сторонних специалистов придётся подождать ещё некоторое время.

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