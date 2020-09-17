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Компания Microsoft провела испытания подводного дата-центра

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Девятого июля этого года компания Microsoft подняла со дна моря погружённый в воду два года назад контейнер, содержащий в себе полноценный дата-центр. Миссия контейнера, пролежавшего на дне Северного моря, была завершена, а содержимое контейнера было извлечено для последующего анализа.

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Два года назад, в 2018 году, в рамках проекта по изучению возможности использования возобновляемой энергии открытого моря, известного под названием 'Project Natick', корпорация Майкрософт начала исследование преимуществ и трудностей развёртывания подводных центров обработки данных, погрузив герметичный стальной контейнер с почти девятью сотнями единиц серверного оборудования на морское дно возле Шотландии. 

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Корпорация до сих пор продолжает извлекать информацию и проводить анализ полученных данных, но уже сейчас стало известно о следующих фактах.

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Во-первых, о надёжности. Серверы миссии 'Natick Northern Isles' показали пониженную степень выхода оборудования из строя, равную одной восьмой оной для контрольной группы оборудования, размещённого на суше. Это означает, что вероятность отказа оборудования составила 12.5% от подобного показателя для наземного варианта размещения центра обработки данных.

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Во-вторых, проект 'Natick' был использован для проведения исследования по COVID-19 и расчётов в рамках таких проектов, как 'Folding at Home' (F@H) и 'World Community Grid'. Второе название, наверное, мало о чём говорит читателю данного сайта, но первый проект в своё время точно получил очень широкую известность в сфере IT в целом и на этом сайте в частности.

В-третьих, проект был посвящён рециклингу (переработке материалов). Стальной сосуд высокого давления (контейнер), теплообменники, серверы и все другие компоненты будут переработаны.

В-четвёртых, компания позаботилась о природе. Морское дно после проведённого эксперимента будет восстановлено до того состояния, в котором оно находилось до развёртывания оборудования.

По предположению инженеров Microsoft, подводный дата-центр имеет меньше недостатков, чем его сухопутный аналог, и в добавок, имеет больше преимуществ, чем у наземных сооружений. Касательно предварительных итогов проведения эксперимента и оценок результатов, можно выделить следующие моменты.

Во-первых, подводный Ц.О.Д. имеет уникальную систему охлаждения, не требующую использования грязных и опасных технологий и токсичных веществ типа хладагентов, основанных на CFC, фреоне и других химикатах, опасных для живых существ и природы.

Во-вторых, система охлаждения оборудования контейнера устроена более простым способом, нежели в классических наземных дата-центрах. Радиаторы системы охлаждения выведены в специальные расположенные за пределами герметичного отсека камеры, через которые постоянно идёт прокачка забортной морской воды. 

Используемый подход имеет преимущества не только по экономической составляющей в силу низкой стоимости охлаждения, но и по аспекту надёжности и безопасности в силу стабильности температуры «теплоносителя», коим является прохладная забортная морская вода, окружающая контейнер. 

Дополнительным гарантом надёжности охлаждения является глубина залегания контейнера на дне моря, дневная и ночная температура которого, в отличие от поверхностных вод, не имеет сильных колебаний. Более того, на дне моря температура воды имеет большую стабильность в том числе и по причине меньшей зависимости от сезонных факторов и от общих погодных условий в атмосфере над водой.

Кроме уже упомянутых факторов также важен и следующий. В отличие от классических дата-центров, в экспериментальном контейнере Microsoft атмосферный воздух был удалён и замещён азотом. Как известно по НЖМД, использующих азот, подобное решение способно повысить общую надёжность и срок работы серверного оборудования.

Единственным серьёзным недостатком подводного дата-центра можно назвать его расположение на не досягаемой простыми способами глубине, и полную герметизацию контейнера, затрудняющую ремонт и замену отдельных юнитов оборудования.

Возможно, что в будущем времени компания Microsoft расскажет больше подробностей о подобных экспериментах и даже введёт в эксплуатацию серию подобных контейнеров на дне какого-нибудь из морей планеты Земля.

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