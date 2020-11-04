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В следующем году компания Intel собирается выпустить две серии видеокарт на базе архитектуры Xe Graphics: Xe-HP (также известную как серия Arctic Sound) и Xe-HPG (также известная как серия DG2).

Между этими двумя архитектурами есть фундаментальная разница. Серия Xe-HP нацелена на центры обработки данных, и она будет доступна как минимум в трех вариантах с 512, 1024 и 2048 исполнительными блоками. Ожидается, что это семейство графических процессоров также будет использовать память стандарта HBM2. С другой стороны, графические процессоры Xe-HPG будут нацелены на игровые системы и будут использовать другой стандарт памяти GDDR6.

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Хотя в обеих архитектурах будет вариант с 512 исполнительными блоками, новая утечка из Geekbench явно указывает на вариант Xe-HP (Gen12HP):

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На самом деле это не первый раз, когда «NEO Graphics» попадает на страницы Интернета. Intel уже подтвердила его наличие на мероприятии Architecture Day, когда компания демонстрировала чистую производительность в режиме FP32, только тогда он был назван XeHP HD вместо Gen12HP:

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Новая информация в данном случае касается памяти и тактовой частоты, используемого устройства. В ходе мероприятия Intel продемонстрировала образцы, работающие на частоте 1,3 ГГц, а в новой утечке показано чип с тактовой частотой 1,15 ГГц. Это говорит о том, что производительность вычислений с одинарной точностью может быть ниже.