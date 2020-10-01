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Компания Microsoft сегодня объявила, что эмуляция приложений x64 появится на компьютерах с ОС Windows 10 ARM. Это довольно неожиданно, так как о своих планах в отношении Windows 10 на ARM в компании давно ничего не говорили. Главный директор по продуктам компании Microsoft Panos Panay написал сегодня в своем блоге, что участники программы Windows Insider будут первыми, кто получит эту функцию благодаря тестовым сборкам, которые будут выпущены в ноябре.

«Мы воодушевлены динамикой, наблюдаемой со стороны партнеров по приложениям, которые внедряют Windows 10 на ARM, используя преимущества мощности и производительности процессоров Snapdragon компании Qualcomm», - написал Panay. Он сказал, что компания планирует расширить поддержку выпуска приложений x64, при этом сама эмуляция x64 буде запущена в ноябре текущего года.

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Отсутствие эмуляции x64 накладывает ограничение на количество приложений в Windows на ARM. В настоящее время Windows 10 на ARM может эмулировать только 32-разрядные приложения Windows, однако большинство выходящих в настоящее время приложений являются только 64-разрядными, что ограничивает их использование, например, на устройстве Surface Pro X на базе ARM, выпущенном ещё в октябре прошлого года.

По многочисленным просьбам разработчиков код программы Visual Studio также был обновлен и оптимизирован для Windows 10 на ARM. "Мы стремимся помочь организациям обеспечить работу их приложений с Windows 10 и Microsoft 365 на устройствах ARM64", - заявили в Microsoft.

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Кроме того, прислушиваясь к отзывам пользователей, Microsoft также скоро должна выпустить собственный клиент Microsoft Teams, оптимизированный для Windows 10 на ARM.

Panos Panay также отметил, что Microsoft тесно сотрудничает с такими компаниями как Acer, HP, Lenovo, Samsung, чтобы как можно быстрее представить новые продукты на ОС Windows 10 ARM для своих пользователей.