Microsoft объявила о выходе эмуляции x64 для Windows 10 на ARM в ноябре
реклама
Компания Microsoft сегодня объявила, что эмуляция приложений x64 появится на компьютерах с ОС Windows 10 ARM. Это довольно неожиданно, так как о своих планах в отношении Windows 10 на ARM в компании давно ничего не говорили. Главный директор по продуктам компании Microsoft Panos Panay написал сегодня в своем блоге, что участники программы Windows Insider будут первыми, кто получит эту функцию благодаря тестовым сборкам, которые будут выпущены в ноябре.
«Мы воодушевлены динамикой, наблюдаемой со стороны партнеров по приложениям, которые внедряют Windows 10 на ARM, используя преимущества мощности и производительности процессоров Snapdragon компании Qualcomm», - написал Panay. Он сказал, что компания планирует расширить поддержку выпуска приложений x64, при этом сама эмуляция x64 буде запущена в ноябре текущего года.
Отсутствие эмуляции x64 накладывает ограничение на количество приложений в Windows на ARM. В настоящее время Windows 10 на ARM может эмулировать только 32-разрядные приложения Windows, однако большинство выходящих в настоящее время приложений являются только 64-разрядными, что ограничивает их использование, например, на устройстве Surface Pro X на базе ARM, выпущенном ещё в октябре прошлого года.
По многочисленным просьбам разработчиков код программы Visual Studio также был обновлен и оптимизирован для Windows 10 на ARM. "Мы стремимся помочь организациям обеспечить работу их приложений с Windows 10 и Microsoft 365 на устройствах ARM64", - заявили в Microsoft.
реклама
Кроме того, прислушиваясь к отзывам пользователей, Microsoft также скоро должна выпустить собственный клиент Microsoft Teams, оптимизированный для Windows 10 на ARM.
Panos Panay также отметил, что Microsoft тесно сотрудничает с такими компаниями как Acer, HP, Lenovo, Samsung, чтобы как можно быстрее представить новые продукты на ОС Windows 10 ARM для своих пользователей.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила