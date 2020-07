Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Sapphire, производящая видеокарты на базе графических чипов AMD, представила очередную вариацию видеокарты Radeon RX 5600 XT Pulse под названием Radeon RX 5600 XT Pulse BE. Компания Sapphi решила расширила распространить линейку карт Pulse BE на серию RX 5700, чтобы сделать её немного дешевле и доступнее по сравнению с обычной RX 5700 XT Pulse. Новая видеокарта Radeon RX 5700 XT Pulse BE (модель: 11293-09-20G) значительно отличается от оригинального RX 5700 XT Pulse. Она имеет более простой дизайн кожуха кулера, который использует пластик ABS, кроме того, радиатор новинки отличается от радиатора на оригинальной RX 5700 XT Pulse количеством тепловых трубок, которых стало на одну меньше.

Sapphire также урезала еще некоторые параметры оригинала. В RX 5700 XT Pulse BE отсутствуют вентиляторы Quick Connect, которые имеют особенную конструкцию, позволяющую легко отсоединять их от системы охлаждения, что позволяет без проблем почистить радиатор. В карте также отсутствует функция двойного BIOS, которой обладает оригинал. Что касается тактовых частот, то они полностью соответствуют эталонным тактовым частотам, установленными AMD, и составляют 1815 МГц с повышением до 1925 МГц. Память GDDR6 также работает на установленной AMD скорости 14 Гбит/с. Интересно, что размеры карты соответствуют оригинальной Pulse и имеют длину 25,4 см, высоту 13,5 см и толщину 4,65 см. Компания Sapphire оценила карту Radeon RX 5700 XT Pulse BE в 399 долларов.