Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

За последнее десятилетие линейка Intel Core включала в себя следующие основные семейства продуктов: Core i3, i5 и i7. Первый предназначен для офисов, а два других - для геймеров и создателей контента. Некоторое время назад Intel неожиданно представила процессоры Core i9.

реклама

В данной новости речь идет об Core i9-9900K, который, по утверждению Intel, является лучшим игровым процессором. Ресурс Hardwaretimes решил сравнить его с аналогичным Core i7-9700K и определить, стоит ли он дополнительных 150 долларов.

реклама



CORE I7-9700K CORE I9-9900K Cores/Threads 8/8 8/16 Base Clock 3.6GHz 3.6GHz Boost Clock 4.9 GHz 5 GHz L3 Cache 12MB 16MB TDP 95 Вт 95 Вт Цена $374 $550 ($474 для KF)

На бумаге Core i9 - это разогнанный Core i7 с включенной гиперпоточностью и немного большим объемом кэш-памяти L3. Хотя SMT в основном не имеет отношения к играм, а разность тактовой частоты слишком мала, чтобы оказать заметное влияние, размер кэш-памяти L3, как известно, существенно влияет на игровую производительность.

реклама

- Материнская плата: ASRock X370 Taichi;

реклама

- Память: Trident Z Royal 16 Гб 3600 МГц;

- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super.

реклама

Все игры были протестированы в формате 1080p с использованием настроек высочайшего качества.

Движок Assassins Creed имеет большую любовь к числу ядер, а также тактовыми частотами. Но здесь, несмотря на более высокую Boost частоту, ядро i9-9900K немного медленнее, чем 9700K. Скорее всего, это связано с тем, что последний имеет доступ к более высокому кэшу L2 на поток по сравнению с 9900K.

Игра Shadow of the Tomb Raider отдает предпочтение Core i9-9900K.

Ashes of the Singularity снова отдает предпочтение Core i9, так как данная игра очень зависима от количества потоков процессора.

Far Cry 5 является одной из самых ресурсоемких игр, но Core i9-9900K не дает очевидного преимущества по сравнению с i7-9700K. Кроме того минимальный показатель FPS лучше у Core i7.

Hitman 2 хорошо использует многоядерные процессоры, а дополнительные ресурсы Core i9-9900K приносят пользу, хотя и незначительно.

Вывод:

На бумаге Core i9-9900K мощнее, но разницы в игровой производительности двух чипов практически нет. Покупатель платит дополнительные деньги только за модную коробку и ярлык i9, таким образом Core i7-9700K за $400 является намного более выгодным приобретением для геймеров.