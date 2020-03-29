Intel Core i9-9900K против Core i7-9700K по версии Hardwaretimes
За последнее десятилетие линейка Intel Core включала в себя следующие основные семейства продуктов: Core i3, i5 и i7. Первый предназначен для офисов, а два других - для геймеров и создателей контента. Некоторое время назад Intel неожиданно представила процессоры Core i9.
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В данной новости речь идет об Core i9-9900K, который, по утверждению Intel, является лучшим игровым процессором. Ресурс Hardwaretimes решил сравнить его с аналогичным Core i7-9700K и определить, стоит ли он дополнительных 150 долларов.
рекламаIntel Core i7-9700K против i9-9900K: технические характеристики:
|CORE I7-9700K
|CORE I9-9900K
|Cores/Threads
|8/8
|8/16
|Base Clock
|3.6GHz
|3.6GHz
|Boost Clock
|4.9 GHz
|5 GHz
|L3 Cache
|12MB
|16MB
|TDP
|95 Вт
|95 Вт
|Цена
|$374
|$550 ($474 для KF)
На бумаге Core i9 - это разогнанный Core i7 с включенной гиперпоточностью и немного большим объемом кэш-памяти L3. Хотя SMT в основном не имеет отношения к играм, а разность тактовой частоты слишком мала, чтобы оказать заметное влияние, размер кэш-памяти L3, как известно, существенно влияет на игровую производительность.
рекламаИспытательный стенд:
- Материнская плата: ASRock X370 Taichi;
реклама- Память: Trident Z Royal 16 Гб 3600 МГц;
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super.
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Intel Core i7-9700K против Core i9-9900K: игровая производительность.
Все игры были протестированы в формате 1080p с использованием настроек высочайшего качества.
Движок Assassins Creed имеет большую любовь к числу ядер, а также тактовыми частотами. Но здесь, несмотря на более высокую Boost частоту, ядро i9-9900K немного медленнее, чем 9700K. Скорее всего, это связано с тем, что последний имеет доступ к более высокому кэшу L2 на поток по сравнению с 9900K.
Игра Shadow of the Tomb Raider отдает предпочтение Core i9-9900K.
Ashes of the Singularity снова отдает предпочтение Core i9, так как данная игра очень зависима от количества потоков процессора.
Far Cry 5 является одной из самых ресурсоемких игр, но Core i9-9900K не дает очевидного преимущества по сравнению с i7-9700K. Кроме того минимальный показатель FPS лучше у Core i7.
Hitman 2 хорошо использует многоядерные процессоры, а дополнительные ресурсы Core i9-9900K приносят пользу, хотя и незначительно.
Вывод:
На бумаге Core i9-9900K мощнее, но разницы в игровой производительности двух чипов практически нет. Покупатель платит дополнительные деньги только за модную коробку и ярлык i9, таким образом Core i7-9700K за $400 является намного более выгодным приобретением для геймеров.
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