Партнерами NVIDIA по перезапуску GeForce RTX 3060 12 ГБ станут ASUS, MSI, Colorful и GALAX

Board Channels подтверждает, что предстоящее возрождение компанией NVIDIA видеокарты GeForce RTX 3060 12 ГБ состоится в июне, и многие из действующих партнеров NVIDIA по производству видеокарт (AIC) окажут помощь в перезапуске этой модели пятилетней давности. Ходят слухи о том, что недавно интегрированная в группу Palit компания GALAX будет в числе этих партнеров.

Среди традиционных партнеров NVIDIA по запуску видеокарт будут такие компании, как ASUS, Colorful и MSI. Будет интересно посмотреть, разработают ли партнеры новые печатные платы для перезапуска GeForce RTX 3060 12 ГБ или используют свои старые разработки, производство которых было прекращено несколько лет назад.

Источник: TechPowerUp

NVIDIA снова будет использовать 8-нм техпроцесс DUV от Samsung, как и в прошлом. Вся линейка видеокарт "Ampere" производилась по 8-нм техпроцессу DUV, и её возвращение после нескольких лет является весьма неожиданным. Ранее также сообщалось, что выпуск предполагаемой RTX 5050 9 ГБ приостановлен. Поскольку обе эти видеокарты конкурируют в бюджетном сегменте, компания, как сообщается, выпустит только GeForce RTX 3060 12 ГБ в качестве основной модели начального уровня.