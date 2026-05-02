goldas
NVIDIA перезапустит GeForce RTX 3060 12 ГБ в июне
Партнерами NVIDIA по перезапуску GeForce RTX 3060 12 ГБ станут ASUS, MSI, Colorful и GALAX

Board Channels подтверждает, что предстоящее возрождение компанией NVIDIA видеокарты GeForce RTX 3060 12 ГБ состоится в июне, и многие из действующих партнеров NVIDIA по производству видеокарт (AIC) окажут помощь в перезапуске этой модели пятилетней давности. Ходят слухи о том, что недавно интегрированная в группу Palit компания GALAX будет в числе этих партнеров.

Среди традиционных партнеров NVIDIA по запуску видеокарт будут такие компании, как ASUS, Colorful и MSI. Будет интересно посмотреть, разработают ли партнеры новые печатные платы для перезапуска GeForce RTX 3060 12 ГБ или используют свои старые разработки, производство которых было прекращено несколько лет назад.

NVIDIA снова будет использовать 8-нм техпроцесс DUV от Samsung, как и в прошлом. Вся линейка видеокарт "Ampere" производилась по 8-нм техпроцессу DUV, и её возвращение после нескольких лет является весьма неожиданным. Ранее также сообщалось, что выпуск предполагаемой RTX 5050 9 ГБ приостановлен. Поскольку обе эти видеокарты конкурируют в бюджетном сегменте, компания, как сообщается, выпустит только GeForce RTX 3060 12 ГБ в качестве основной модели начального уровня.

Источник: techpowerup.com
