Архитектура Pascal стала последней, не ипользующей в работе искусственный интеллект

Графической архитектуре NVIDIA Pascal официально исполнилось 10 лет. Компания впервые представила Pascal вместе с ускорителем Tesla P100 на конференции GTC 5 апреля 2016 года, после чего архитектура стала доступна и для потребительских видеокарт серии GeForce GTX 10.

Источник: Nvidia

Архитектура Pascal изначально разрабатывалась для центров обработки данных, а не для игровых карт. NVIDIA описала архитектуру, основываясь на пяти ключевых технологических изменениях: Tesla P100 объединила 16-нм FinFET-графический процессор, память HBM2 и поддержку NVLink. На момент запуска NVIDIA заявила, что ускоритель обеспечивает более чем в 12 раз более высокую производительность обучения нейронных сетей, чем решения на базе Maxwell, показывая, насколько рано компания начала продвигать искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления в качестве долгосрочного направления бизнеса.

Для геймеров линейка Pascal больше запомнилась по моделям GeForce GTX 1080, GTX 1060 и позже GTX 1080 Ti. NVIDIA анонсировала GeForce GTX 1080 6 мая 2016 года по цене 599 долларов за версии партнеров и 699 долларов за версию Founders Edition. GTX 1060 вышла 7 июля по цене 249 долларов, и NVIDIA позиционировала её как карту, обеспечивающую игровую производительность уровня GeForce GTX 980 при потребляемой мощности 120 Вт.

Две карты наиболее сильно повлияли на архитектуру Pascal: GTX 1060 и GTX 1080 Ti. GTX 1060 стала одной из самых популярных игровых видеокарт своего времени и до сих пор фигурирует в мартовской статистике Valve Steam Hardware Survey 2026 года. GTX 1080 Ti появилась позже, 28 февраля 2017 года, с 11 ГБ памяти GDDR5X и стартовой ценой в 699 долларов, предоставив геймерам более высокопроизводительный вариант на базе Pascal, который многие до сих пор помнят как один из самых успешных запусков NVIDIA. Ниже представлено всё семейство игровых карт GTX/TITAN на базе архитектуре Pascal.

Источник: Videocardz

Pascal была последней архитектурой, в которой отсутствовали ускорители на основе искусственного интеллекта и тензорных ядер. Это была последняя архитектура, которая делала ставку исключительно на производительности, до того, как трассировка лучей и масштабирование стали более важны. Pascal также стала первой архитектурой, пострадавшей от бума майнинга криптовалют, что привело к повышению цен к концу жизненного цикла линейки.