Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Графической архитектуре Pascal исполнилось 10 лет
Архитектура Pascal стала последней, не ипользующей в работе искусственный интеллект

Графической архитектуре NVIDIA Pascal официально исполнилось 10 лет. Компания впервые представила Pascal вместе с ускорителем Tesla P100 на конференции GTC 5 апреля 2016 года, после чего архитектура стала доступна и для потребительских видеокарт серии GeForce GTX 10.

Источник: Nvidia

Архитектура Pascal изначально разрабатывалась для центров обработки данных, а не для игровых карт. NVIDIA описала архитектуру, основываясь на пяти ключевых технологических изменениях: Tesla P100 объединила 16-нм FinFET-графический процессор, память HBM2 и поддержку NVLink. На момент запуска NVIDIA заявила, что ускоритель обеспечивает более чем в 12 раз более высокую производительность обучения нейронных сетей, чем решения на базе Maxwell, показывая, насколько рано компания начала продвигать искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления в качестве долгосрочного направления бизнеса.

Для геймеров линейка Pascal больше запомнилась по моделям GeForce GTX 1080, GTX 1060 и позже GTX 1080 Ti. NVIDIA анонсировала GeForce GTX 1080 6 мая 2016 года по цене 599 долларов за версии партнеров и 699 долларов за версию Founders Edition. GTX 1060 вышла 7 июля по цене 249 долларов, и NVIDIA позиционировала её как карту, обеспечивающую игровую производительность уровня GeForce GTX 980 при потребляемой мощности 120 Вт.

Две карты наиболее сильно повлияли на архитектуру Pascal: GTX 1060 и GTX 1080 Ti. GTX 1060 стала одной из самых популярных игровых видеокарт своего времени и до сих пор фигурирует в мартовской статистике Valve Steam Hardware Survey 2026 года. GTX 1080 Ti появилась позже, 28 февраля 2017 года, с 11 ГБ памяти GDDR5X и стартовой ценой в 699 долларов, предоставив геймерам более высокопроизводительный вариант на базе Pascal, который многие до сих пор помнят как один из самых успешных запусков NVIDIA. Ниже представлено всё семейство игровых карт GTX/TITAN на базе архитектуре Pascal.

Источник: Videocardz

Pascal была последней архитектурой, в которой отсутствовали ускорители на основе искусственного интеллекта и тензорных ядер. Это была последняя архитектура, которая делала ставку исключительно на производительности, до того, как трассировка лучей и масштабирование стали более важны. Pascal также стала первой архитектурой, пострадавшей от бума майнинга криптовалют, что привело к повышению цен к концу жизненного цикла линейки.

#nvidia #видеокарты #pascal #видеокарты nvidia #geforce gtx 1060 #geforce gtx 1080 ti #geforce gtx 10
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Госкорпорация Ростех представила привязной аэростат для борьбы с отсутствием мобильной сети
+
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
6
На Уральском заводе гражданской авиации строится цех изготовления литых деталей для авиадвигателей
+
Флагман КАМАЗ-54901 показали транспортникам на выставке в Санкт-Петербурге
2
Тюнингованный шестидверный Ford F-450 Platinum на 11 мест продали в четыре раза дороже нового
+
Titan Army анонсировала 27-дюймовый монитор с двумя режимами работы и технологией DyDs 2.0
+
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-34» доставит на МКС сладости и георгиевскую ленту
+
Стартап из США потратил четверть миллиарда долларов на ИИ-тракторы и уволил всех сотрудников
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
Трамп предложил урезать бюджет НАСА на 23%
+
Уникальный смартфон LG Rollable со сворачиваемым экраном впервые попал на видео с разборкой
+
Легендарные пассажирские автобусы Ikarus 200 больше не эксплуатируются в Венгрии
+
Физики впервые экспериментально зафиксировали – оптические вихри могут двигаться быстрее света
+
РБК: Минцифры говорит о трудностях обнаружения VPN на мобильных устройствах Apple
3
Новый алгоритм Nvidia снижает потребление видеопамяти с 6,5 Гбайт до 970 Мбайт без потери качества
+
Linux лучше раскрыл потенциал RX 580 8 ГБ в паре с Ryzen 5 5600X на фоне Windows 11 в ряде игр
+
РБК: Компания Epic Games зарегистрировала в России товарный знак Sunflower
+
Intel выпустила 16-ядерный процессор Panther Lake с графикой Arc B390
2
В России могут в пять раз повысить штраф за чрезмерный шум от транспортных средств
13
В Intel показали свою нейронную технологию для сжатия текстур до 18 раз
4

Популярные статьи

«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
1
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
3
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
2
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
1

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter