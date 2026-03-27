Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition получил кэш L3 объемом 192 МБ и мощность до 200 Вт

Сегодня компания AMD представила настольный процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition для платформы AM5. Этот процессор позиционируется выше модели Ryzen 9 9950X3D и представляет собой реализацию 3D V-Cache на обоих CCD. 16-ядерный/32-поточный процессор основан на микроархитектуре Zen 5 и имеет в общей сложности 192 МБ общего кэша L3.

Это обеспечивает максимально возможную производительность в играх, поскольку рабочие потоки игры могут проходить на любом из двух CCD и получать выгоду от большого кэша последнего уровня. Базовая тактовая частота составляет 4,30 ГГц, а в режиме ускорения — 5,60 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у Ryzen 9 9950X3D, и такие же, как у Ryzen 7 9850X3D.

Новый AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition позиционируется как флагманский 16-ядерный процессор Zen 5. Для обеспечения не только максимального объема кэш-памяти, но и максимально возможной тактовой частоты в серии, а также сохранения возможностей разгона, AMD увеличила TDP процессора до 200 Вт. Это самый высокий показатель для процессоров AMD Ryzen. AMD предлагает игровую производительность, сопоставимую с новейшим процессором Ryzen 7 9850X3D, но со значительно улучшенной производительностью в приложениях с большими кэшированными наборами данных, таких как разработка программного обеспечения, обучение и вывод ИИ, а также обработка контента.

Известные характеристики Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

Собственные тесты производительности компании показывают, что Ryzen 9 9950X3D2 демонстрирует значительный прирост производительности по сравнению с Ryzen 9 9950X3D. AMD не объявила цену процессора, но сообщила, что он будет доступен с 22 апреля 2026 года.