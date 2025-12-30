Maxon выпустила тестовый пакет Cinebench 2026 с поддержкой графических процессоров AMD и NVIDIA текущего поколения

Компания Maxon выпустила Cinebench 2026, новейшую версию своего инструмента для тестирования производительности оборудования. Он использует Redshift, стандартный движок рендеринга в Cinema 4D, для измерения производительности ЦП и ГП при выполнении 3D задач.

Обновление добавляет поддержку Windows для графических процессоров NVIDIA Blackwell GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 9000. Также добавлена поддержка графических процессоров NVIDIA Hopper и Blackwell для центров обработки данных. Что касается Apple, то Cinebench 2026 также поддерживает компьютеры Mac на базе процессоров M4 и M5.

Cinebench 2026 переходит на более новый движок рендеринга Redshift. Maxon заявляет, что это поможет лучше отражать ожидания пользователей от производительности Cinema 4D 2026. Новый тест делает акцент на ядрах ЦП с поддержкой SMT, позволяя пользователям сравнивать прирост производительности от SMT. Теперь поддерживаются платформы Windows x86-64, Windows на ARM64 и macOS, что включает в себя более широкий спектр современных ноутбуков и настольных компьютеров.

Maxon также изменила способ подсчета результатов, таким образом результаты Cinebench 2026 не сопоставимы с результатами Cinebench 2024 из-за обновленной технологии Redshift и оптимизации производительности.

Cinebench 2026 уже доступен для бесплатной загрузки с веб-сайта Maxon.